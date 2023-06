Das Geschlechtergefälle in der Technik

Trotz des bemerkenswerten Fortschritts und der bahnbrechenden Innovationen, die die Technologiebranche kennzeichnen, ist sie leider durch ein eklatantes und erhebliches Geschlechtergefälle beeinträchtigt. Diese Diskrepanz ist kein singuläres, alleinstehendes Problem, sondern ein vielschichtiges Problem, das verschiedene Facetten der Branche durchdringt, wie z. B. die deutliche Unterrepräsentation von Frauen in einflussreichen Führungspositionen, der ungleiche Zugang zu Chancen und Ressourcen und das krasse Lohngefälle zwischen den Geschlechtern.

Die statistischen Belege, die die Realität dieses Geschlechtergefälles belegen, sind unbestreitbar und geben Anlass zur Sorge. In einer kürzlich durchgeführten Studie gaben nur 27 % der Studentinnen an, dass sie eine Karriere in der Technik in Erwägung ziehen würden. Diese Statistik steht in krassem Gegensatz zu der ihrer männlichen Kommilitonen, von denen 62 % angaben, dass sie eine solche Laufbahn in Betracht ziehen würden. Auf globaler Ebene sieht es nicht anders aus, denn nur 25 % aller Positionen im Computerbereich sind mit Frauen besetzt. Diese Zahlen verdeutlichen die anhaltenden Hürden, mit denen sich Frauen, die in der Technologiebranche arbeiten, täglich konfrontiert sehen. Zu diesen Herausforderungen gehören unter anderem die weit verbreiteten geschlechtsspezifischen Vorurteile, der Mangel an weiblichen Vorbildern in diesem Bereich und das allgegenwärtige Gespenst der Diskriminierung am Arbeitsplatz.

Die Auswirkungen dieser allgegenwärtigen geschlechtsspezifischen Diskrepanz gehen über die individuellen Kämpfe der Frauen in der Technologiebranche hinaus. Sie hat weitreichende Folgen, die sich auf die gesamte Branche auswirken und Innovation und Wirtschaftswachstum hemmen. Die fehlende Geschlechterparität bei Positionen in der Technologiebranche schränkt die intellektuelle Vielfalt und die Bandbreite der Talente ein - ein Nachteil, der sich nachteilig auf die Technologiebranche auswirkt, die von vielfältigen Ideen und einzigartigen Perspektiven lebt. Die Kluft zwischen den Geschlechtern in der Technologiebranche ist daher nicht nur eine Frage der Gleichstellung und der sozialen Gerechtigkeit, sondern auch ein erhebliches Hindernis für die weitere Entwicklung und den Wohlstand der Branche.

No-Code Plattformen als nivellierende Werkzeuge

No-Code-Plattformen haben sich als leistungsstarke Werkzeuge erwiesen, die dazu beitragen, die Chancen für Frauen in der Technologiebranche zu verbessern. Durch die Bereitstellung zugänglicher, benutzerfreundlicher Tools beseitigen diese Plattformen die Hürde der Programmierkenntnisse und ermöglichen mehr Frauen den Einstieg in die Branche, ohne über traditionelle Softwareentwicklungskenntnisse zu verfügen.

Dies eröffnet Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund die Möglichkeit, ihren Platz in der Technologiebranche zu finden, sei es als Frontend-Entwicklerinnen, UX/UI-Designerinnen oder Software-Produktmanagerinnen. Der Aufstieg von no-code hat auch zur Schaffung von unterstützenden Gemeinschaften geführt, in denen Frauen mit Gleichgesinnten in Kontakt treten, lernen und wachsen können. Zu diesen Gemeinschaften gehören Online-Foren, Networking-Veranstaltungen, Mentorenprogramme und spezielle Online-Ressourcen, die auf Frauen in der Tech-Branche zugeschnitten sind. Dieses Unterstützungssystem ermöglicht es Frauen, Herausforderungen und Einstiegshürden zu überwinden, ihre Karriere voranzutreiben und zu einer gerechteren Technologiebranche beizutragen.

Herausforderungen, denen sich Frauen in der Technologiebranche immer noch stellen müssen

Obwohl die Plattformen von no-code die Situation für Frauen in der Technologiebranche erheblich verbessert haben, gibt es noch zahlreiche Herausforderungen. Trotz der bisherigen Fortschritte gibt es in der Tech-Branche immer noch systembedingte Probleme, die die Gleichstellung der Geschlechter und die Inklusion behindern. Einige der wichtigsten Bereiche, in denen Frauen nach wie vor Probleme haben, sind:

Geschlechtsspezifische Vorurteile: Frauen in der Tech-Branche sind immer noch mit Geschlechterstereotypen und Vorurteilen konfrontiert, die ihre Fähigkeiten in Frage stellen, wenn es darum geht, technische Positionen zu besetzen oder sich darin auszuzeichnen. Dies kann dazu führen, dass Frauen bei Beförderungen übersehen werden, weniger Anerkennung für ihre Arbeit erhalten und dass ihnen unterstellt wird, sie seien weniger qualifiziert, sachkundig oder würden sich weniger für ihre Karriere engagieren als ihre männlichen Kollegen. Diskriminierung und Belästigung: Viele Frauen, die in der Technologiebranche tätig sind, haben von offener und subtiler geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Belästigung an ihrem Arbeitsplatz berichtet. Diese Anfeindungen können zu emotionalem Stress führen und die Produktivität beeinträchtigen, was sich auf ihr Selbstvertrauen und ihr berufliches Fortkommen auswirkt. Mangelnde Sichtbarkeit und Vertretung: Das Fehlen von Frauen in Führungspositionen und die Unterrepräsentation in der Belegschaft können ein Unterstützungsnetz für weibliche Talente verhindern. Für Frauen kann es schwierig sein, Vorbilder und Mentoren zu finden, was den Zugang zu Beratung, Wissensaustausch und Vernetzungsmöglichkeiten, die die berufliche Entwicklung fördern, einschränkt. Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Traditionell tragen Frauen die Hauptverantwortung für die Pflege der Familie, was mit einer anspruchsvollen Karriere im technischen Bereich in Konflikt geraten kann. Diese Herausforderung zwingt viele Frauen dazu, aus dem Berufsleben auszusteigen oder sich für Positionen zu entscheiden, die mehr Flexibilität, aber weniger Aufstiegsmöglichkeiten bieten. Das "Pipeline"-Problem: Es gibt eine Lücke bei der Vertretung von Frauen in MINT-Fächern, angefangen bei der Grund- und Sekundarschulbildung bis hin zur Hochschulbildung und zum Berufsleben. Die Gewährleistung eines gleichberechtigten Zugangs zu Bildung und Chancen für Mädchen und Frauen spielt eine entscheidende Rolle bei der Lösung dieser Probleme.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Zweifellos müssen die Bemühungen um die Schließung der Geschlechterkluft in der Tech-Branche fortgesetzt werden. Die Branche muss gemeinsam daran arbeiten, Vorurteile zu beseitigen, Vielfalt und Integration zu fördern, Chancengleichheit zu schaffen und Unterstützungsnetzwerke für Frauen zu entwickeln. No-code Plattformen haben einen großen Beitrag zu dieser Sache geleistet, aber es bleibt noch viel zu tun, um eine echte Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen.

AppMaster: Eine leistungsfähige No-Code Plattform für Frauen in der Technik

AppMaster ist ein hervorragendes Beispiel für eine leistungsstarke no-code Plattform, die Frauen in der Technologiebranche unterstützt. Durch die Bereitstellung benutzerfreundlicher, aber effektiver Tools für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen senkt AppMaster die Hürden für die App-Entwicklung und hilft Frauen, auch ohne Programmierkenntnisse in der Tech-Branche erfolgreich zu sein.





Die Plattform AppMaster verfügt über verschiedene Funktionen wie die visuelle Erstellung von Datenmodellen, den Business Process Designer für Backend-Anwendungen, REST API und WSS Endpoints, die den Prozess der Anwendungsentwicklung erleichtern. Frauen können Web- und Mobilanwendungen ohne Programmierkenntnisse erstellen und so ihre unternehmerischen Vorhaben vorantreiben oder ihr bestehendes Geschäft ausbauen.

Als no-code Lösung demokratisiert AppMaster die Tech-Industrie, indem es sie für Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund zugänglicher macht. Die Plattform bietet verschiedene Abonnementpläne an, die auf die Bedürfnisse verschiedener Kundentypen zugeschnitten sind, von kleinen Unternehmen und Start-ups bis hin zu Unternehmen mit großen Projekten.

Darüber hinaus ist AppMaster bestrebt, seinen Nutzern zum Erfolg zu verhelfen. Die Plattform bietet eine umfangreiche Dokumentation, Online-Tutorials, Expertenanleitungen und einen engagierten Kundensupport für Frauen, die in die Technologiebranche einsteigen oder ihre vorhandenen Fähigkeiten verbessern möchten. Mithilfe dieser Ressourcen können Frauen die Plattform erlernen, Anwendungen entwickeln und sich in der Branche als führend etablieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass no-code Plattformen wie AppMaster die Gleichstellung der Geschlechter in der Technologiebranche vorantreiben, indem sie Barrieren abbauen und zugängliche Tools anbieten, die Frauen stärken. Auch wenn es nach wie vor Herausforderungen gibt, helfen Plattformen wie AppMaster Frauen beim Einstieg in die Tech-Branche und bei der Entwicklung ihrer Karrieren, indem sie auf eine integrativere Zukunft hinarbeiten. Wenn wir uns weiterhin für Frauen in der Technologiebranche einsetzen und sie unterstützen, ebnen wir den Weg für eine vielfältige und florierende Branche.