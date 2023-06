A diferença de género na tecnologia

Apesar dos progressos notáveis e das inovações pioneiras que caracterizam a indústria tecnológica, esta é infelizmente marcada por uma diferença de género gritante e substancial. Esta disparidade não é uma questão singular e autónoma, mas sim um problema multifacetado que permeia várias facetas da indústria, tais como a sub-representação proeminente de mulheres que ocupam cargos de liderança influentes, o acesso desigual a oportunidades e recursos e a diferença salarial gritante que existe entre os sexos.

Os dados estatísticos que corroboram a realidade desta diferença de género são inegáveis e motivo de preocupação. Num estudo recente, apenas 27% das estudantes do sexo feminino expressaram que considerariam uma carreira na área da tecnologia. Esta estatística contrasta fortemente com a dos seus homólogos masculinos, dos quais uns significativos 62% afirmaram que considerariam essa carreira. À escala global, a história não é diferente, com as mulheres a ocuparem apenas 25% de todos os cargos informáticos. Estes números servem para iluminar os obstáculos persistentes que as mulheres que trabalham em tecnologia enfrentam diariamente. Estes desafios incluem, mas não se limitam a, preconceitos de género generalizados, uma escassez de modelos femininos no terreno e o espectro sempre presente da discriminação no local de trabalho.

As repercussões deste fosso generalizado entre os géneros vão para além das lutas individuais enfrentadas pelas mulheres na indústria tecnológica. Tem consequências de grande alcance que afectam a indústria como um todo, sufocando a inovação e o crescimento económico. A ausência de paridade de género nos cargos tecnológicos limita o âmbito da diversidade intelectual e a gama de talentos, uma desvantagem que é prejudicial para a indústria tecnológica, que prospera com ideias diversas e perspectivas únicas. Por conseguinte, a disparidade de género na tecnologia representa não só uma questão de igualdade e justiça social, mas também um obstáculo significativo à evolução contínua e à prosperidade da indústria.

No-Code As plataformas como ferramentas de nivelamento

As plataformas sem código surgiram como ferramentas poderosas que ajudam a nivelar o campo de acção das mulheres na tecnologia. Ao fornecerem ferramentas acessíveis e fáceis de utilizar, estas plataformas eliminam a barreira dos conhecimentos de programação, permitindo que mais mulheres entrem neste sector sem possuírem conhecimentos tradicionais de desenvolvimento de software .

Isto abre oportunidades para mulheres de várias origens encontrarem o seu lugar na indústria tecnológica, seja como programadoras de front-end, designers UX/UI ou gestoras de produtos de software. A ascensão das plataformas no-code também levou à criação de comunidades de apoio onde as mulheres podem ligar-se, aprender e crescer com os seus pares. Estas comunidades incluem fóruns online, eventos de networking, programas de mentoria e recursos online dedicados às mulheres na área da tecnologia. Este sistema de apoio permite às mulheres ultrapassar desafios e barreiras de entrada, ajudando-as a progredir nas suas carreiras e a contribuir para uma indústria tecnológica mais equitativa.

Desafios que as mulheres no sector da tecnologia ainda enfrentam

Embora as plataformas no-code tenham melhorado consideravelmente o panorama das mulheres no sector da tecnologia, persistem inúmeros desafios. Apesar dos progressos alcançados até à data, a indústria tecnológica ainda tem questões sistémicas por resolver que inibem a igualdade e a inclusão de género. Algumas das principais áreas em que as mulheres continuam a ter dificuldades incluem:

Preconceitos de género: As mulheres na área da tecnologia ainda se deparam com estereótipos e preconceitos de género que põem em causa as suas capacidades para exercerem ou se destacarem em funções técnicas. Isto pode levar a que as mulheres sejam preteridas nas promoções, recebam menos reconhecimento pelo seu trabalho e se deparem com a ideia de que são menos competentes, conhecedoras ou dedicadas às suas carreiras do que os seus colegas homens. Discriminação e assédio: Muitas mulheres que trabalham em tecnologia relataram discriminação e assédio com base no género, tanto explícitos como subtis, nos seus locais de trabalho. Esta hostilidade pode resultar em stress emocional e prejudicar a produtividade, afectando a sua confiança e progressão na carreira. Falta de visibilidade e representação: A ausência de mulheres em posições de liderança e a sub-representação na força de trabalho podem impedir uma rede de apoio ao talento feminino. As mulheres podem ter dificuldade em identificar modelos e mentores, limitando o acesso a orientação, partilha de conhecimentos e oportunidades de trabalho em rede que promovam o crescimento na carreira. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal: Tradicionalmente, as mulheres são as principais responsáveis pela prestação de cuidados à família, o que pode entrar em conflito com as exigentes carreiras tecnológicas. Este desafio obriga muitas mulheres a abandonar o mercado de trabalho ou a optar por cargos que oferecem maior flexibilidade mas menos oportunidades de progressão. O problema das condutas: Existe uma lacuna na representação das mulheres nos domínios STEM, desde o ensino primário e secundário até ao ensino superior e à força de trabalho. Garantir a igualdade de acesso à educação e a oportunidades para raparigas e mulheres desempenha um papel crucial na resolução destas questões.

É indubitável que os esforços para colmatar o fosso entre os géneros no espaço tecnológico devem continuar. O sector deve trabalhar colectivamente para eliminar preconceitos, promover a diversidade e a inclusão, oferecer oportunidades iguais e desenvolver redes de apoio para as mulheres. As plataformas No-code contribuíram imenso para esta causa, mas ainda há muito trabalho a fazer para alcançar uma verdadeira igualdade de género.

AppMaster: Uma poderosa plataforma No-Code para as mulheres no sector da tecnologia

AppMaster é um excelente exemplo de uma poderosa plataforma no-code que capacita as mulheres no sector da tecnologia. Ao fornecer ferramentas fáceis de utilizar, mas eficazes, para a criação de aplicações backend, web e móveis, AppMaster reduz as barreiras ao desenvolvimento de aplicações e ajuda as mulheres a ter sucesso na indústria tecnológica, mesmo sem conhecimentos prévios de codificação.





A plataforma AppMaster possui várias funcionalidades, como a criação de modelos de dados visuais, o Business Process Designer para aplicações de backend, a API REST e os pontos finais WSS que facilitam o processo de desenvolvimento de aplicações. As mulheres podem criar aplicações Web e móveis sem conhecimentos de programação, o que lhes permite desenvolver projectos empresariais ou impulsionar os seus negócios existentes.

Como solução no-code, AppMaster democratiza o sector tecnológico, tornando-o mais acessível a mulheres de diversas origens. A plataforma oferece diferentes planos de subscrição adaptados às necessidades de vários tipos de clientes, desde pequenas empresas e startups a empresas com projectos de grande escala.

Além disso, AppMaster está empenhada em ajudar os seus utilizadores a ter sucesso. A plataforma fornece documentação extensa, tutoriais em linha, guias especializados e apoio ao cliente dedicado para mulheres que procuram entrar no sector tecnológico ou melhorar as suas competências actuais. Com estes recursos, as mulheres podem aprender a plataforma, desenvolver aplicações e estabelecer-se como líderes no sector.

Em conclusão, as plataformas no-code, como a AppMaster, estão a promover a igualdade de género na indústria tecnológica, quebrando barreiras e oferecendo ferramentas acessíveis que dão poder às mulheres. Embora subsistam desafios, plataformas como a AppMaster ajudam as mulheres a entrar no espaço tecnológico e a desenvolver as suas carreiras, trabalhando para um futuro mais inclusivo. À medida que continuamos a defender e a apoiar as mulheres no sector da tecnologia, abrimos caminho para uma indústria diversificada e próspera.