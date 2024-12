Giữa những lời chỉ trích, Google cam kết cải thiện tổng quan tìm kiếm AI bị lỗi

Google thấy mình trở thành tâm điểm chú ý, không phải vì năng lực công nghệ thường thấy của mình, mà vì sự ra mắt không mấy suôn sẻ của tính năng Tổng quan AI mới. Gã khổng lồ công nghệ này gần đây đã thừa nhận những thiếu sót trong khả năng tìm kiếm hỗ trợ AI này sau khi nhận được nhiều lời chỉ trích và các meme hài hước lan truyền trực tuyến. Sau một tuần bị công chúng giám sát, Google đã đưa ra lời xin lỗi chân thành vì những phản hồi không chính xác và đôi khi vô lý do AI tạo ra.

Trong bài đăng trên blog có tiêu đề 'About Last Week', Liz Reid, Phó chủ tịch kiêm Trưởng bộ phận Tìm kiếm của Google, đã nêu chi tiết những sai lầm. Bà giải thích rằng mặc dù các mô hình AI của họ không 'ảo tưởng' thông tin như một số mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) khác, nhưng chúng vẫn có thể mắc lỗi do hiểu sai các truy vấn hoặc sắc thái trong ngôn ngữ, hoặc đơn giản là do thiếu thông tin chất lượng về một số chủ đề nhất định.

Reid cũng chỉ ra rằng một số ảnh chụp màn hình đáng chú ý được chia sẻ trên mạng xã hội là giả mạo hoặc dựa trên các truy vấn vô nghĩa mà hầu hết người dùng sẽ không bao giờ tìm kiếm, chẳng hạn như 'Tôi nên ăn bao nhiêu đá?' dẫn đến việc AI đưa ra lời khuyên kỳ quặc dựa trên nội dung châm biếm tìm thấy trực tuyến. Vấn đề không chỉ nằm ở những câu trả lời kỳ lạ mà còn ở cách AI đưa ra câu trả lời một cách tự tin, khiến người dùng hiểu lầm rằng đây là những phản hồi có thật.

Việc Google tiết lộ đã thử nghiệm rộng rãi tính năng này—bao gồm cả 'nỗ lực nhóm đỏ mạnh mẽ'—trước khi ra mắt dẫn đến nhiều câu hỏi hơn nữa. Bài đăng trên blog của Reid đề cập rằng họ đã không lường trước được loại kết quả hài hước hoặc kém mà người dùng có thể buộc AI tạo ra.

Hơn nữa, việc phụ thuộc quá nhiều vào dữ liệu Reddit là một cạm bẫy khác. Mặc dù Reddit có thể cung cấp thông tin trực tiếp xác thực, nhưng nó cũng chứa đựng những lời khuyên gây hiểu lầm và troll, như được nêu bật trong một trường hợp khét tiếng khi AI gợi ý sử dụng keo để dán phô mai vào bánh pizza, dựa trên một bài đăng cũ trên Reddit. Ví dụ này đã làm tổn hại đáng kể đến độ tin cậy của Tổng quan về AI.

Bất chấp những vấn đề này, Google dường như cam kết cải thiện nhanh chóng. Công ty đặt mục tiêu nâng cao AI bằng cách phát hiện tốt hơn các truy vấn vô nghĩa, hạn chế sử dụng nội dung do người dùng tạo ra khi có thể gây hiểu lầm, tinh chỉnh các biện pháp bảo vệ cho các tìm kiếm nhạy cảm liên quan đến sức khỏe và tránh Tổng quan AI cho các chủ đề tin tức khó mà độ chính xác là tối quan trọng.

Kịch bản này đặt ra những câu hỏi quan trọng về tương lai của AI trong các công cụ tìm kiếm. Các đối thủ cạnh tranh như OpenAI đang tiến bộ nhanh chóng và liệu Google có thể bắt kịp các công nghệ đang phát triển này hay không vẫn còn phải chờ xem. Tuy nhiên, việc tích hợp liên tục phản hồi của người dùng có thể chứng minh là vô giá trong việc hoàn thiện nền tảng.

