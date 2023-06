Các ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do, chẳng hạn như Upwork và Fiverr, kết nối những người làm nghề tự do với những khách hàng đang tìm kiếm dịch vụ chuyên nghiệp. Các nền tảng này cung cấp một giao diện dễ sử dụng để các dịch giả tự do thể hiện kỹ năng của họ và nộp đơn xin việc, trong khi khách hàng có thể thuê các chuyên gia phù hợp nhất thuê ngoài các dự án của họ một cách hiệu quả. Nhu cầu về các nền tảng như vậy đang tăng lên khi nhiều người lựa chọn công việc linh hoạt và công việc từ xa hơn .

Nếu bạn đang xem xét việc xây dựng một ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do, điều cần thiết là phải hiểu bối cảnh ngành, các tính năng được cung cấp bởi các nền tảng thành công và các chiến lược mà họ sử dụng để mang lại trải nghiệm đặc biệt cho người dùng. Kiến thức này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi lập kế hoạch và phát triển ứng dụng của mình, đảm bảo ứng dụng trở thành đối thủ cạnh tranh trên thị trường.

Các tính năng cốt lõi của ứng dụng Freelancer Marketplace

Trước khi bạn bắt đầu phát triển ứng dụng của mình, hãy xem xét các tính năng cốt lõi mà khách hàng và dịch giả tự do mong đợi trong nền tảng thị trường. Việc triển khai các tính năng này sẽ giúp người dùng của bạn dễ dàng điều hướng ứng dụng của bạn và nhận được nhiều giá trị nhất từ ứng dụng đó.

Đăng ký người dùng và tạo hồ sơ

Đây là bước đầu tiên thiết lập niềm tin giữa người dùng và nền tảng. Triển khai quy trình đăng ký đơn giản với các tùy chọn email, mạng xã hội hoặc đăng ký Google. Các dịch giả tự do và khách hàng nên tạo hồ sơ cá nhân hóa với tất cả các thông tin liên quan, chẳng hạn như kỹ năng, danh mục đầu tư, quá trình làm việc, lời chứng thực và thông tin liên hệ.

Đăng dự án và đấu thầu

Cho phép khách hàng dễ dàng tạo và đăng dự án, chỉ định các yêu cầu, ngân sách và thời hạn của họ. Các dịch giả tự do có thể tìm kiếm và lọc các dự án dựa trên kỹ năng và sở thích của họ. Các dịch giả tự do có thể gửi hồ sơ dự thầu, đề xuất của họ và đính kèm các mẫu công việc có liên quan, cho phép khách hàng lựa chọn mẫu phù hợp nhất.

Nền tảng nhắn tin an toàn

Giao tiếp giữa các dịch giả tự do và khách hàng là rất quan trọng để hiểu các yêu cầu của dự án và thảo luận chi tiết. Kết hợp một nền tảng nhắn tin an toàn cho phép người dùng thảo luận về dự án, chia sẻ tệp và luôn cập nhật tiến độ cộng tác. Thông báo và cảnh báo cho các tin nhắn mới góp phần thu hút người dùng tốt hơn.

Hệ thống thanh toán

Tích hợp một hệ thống thanh toán an toàn và đáng tin cậy để giúp khách hàng dễ dàng thanh toán cho các dịch giả tự do và để các dịch giả tự do rút tiền kiếm được bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau. Cân nhắc triển khai nhiều cổng thanh toán, chẳng hạn như PayPal, Stripe và thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ, để thuận tiện cho người dùng.

Quản lý dự án và các mốc quan trọng

Các dịch giả tự do và khách hàng nên có quyền truy cập vào các công cụ quản lý dự án trong ứng dụng, giúp theo dõi tiến độ dự án, đặt các mốc quan trọng và đáp ứng thời hạn. Tính năng này đảm bảo các dự án chạy trơn tru và giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm hoặc công việc chưa hoàn thành.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Đánh giá và xếp hạng

Phản hồi đóng một vai trò quan trọng trong việc cải thiện chất lượng dịch giả tự do và xây dựng niềm tin giữa những người dùng. Cung cấp hệ thống đánh giá và xếp hạng cho các dịch giả tự do và khách hàng để đánh giá hiệu suất của nhau. Phản hồi lẫn nhau này thúc đẩy tính minh bạch và thúc đẩy các bên cung cấp công việc chất lượng cao.

Các yếu tố chính để phát triển một ứng dụng thành công

Ngoài việc kết hợp các tính năng cốt lõi, hãy xem xét các yếu tố sau khi tạo ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do nổi bật trong ngành.

Tập trung vào trải nghiệm người dùng: Trải nghiệm người dùng (UX) là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ứng dụng của bạn. Đầu tư vào việc thiết kế một giao diện dễ điều hướng và bắt mắt, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dùng. Ưu tiên tính đơn giản và trực giác trong thiết kế ứng dụng của bạn, đảm bảo rằng các dịch giả tự do và khách hàng có thể dễ dàng truy cập tất cả các tính năng.

Trải nghiệm người dùng (UX) là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của ứng dụng của bạn. Đầu tư vào việc thiết kế một giao diện dễ điều hướng và bắt mắt, phục vụ hiệu quả nhu cầu của người dùng. Ưu tiên tính đơn giản và trực giác trong thiết kế ứng dụng của bạn, đảm bảo rằng các dịch giả tự do và khách hàng có thể dễ dàng truy cập tất cả các tính năng. Phát triển một nền tảng mạnh mẽ: Một ứng dụng hoạt động tốt với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, thời gian tải nhanh và hiệu suất liền mạch là rất quan trọng để giữ chân người dùng. Đầu tư vào kho công nghệ mạnh mẽ có thể xử lý số lượng người dùng ngày càng tăng và thích ứng với những thay đổi trên thị trường hoặc sở thích của người dùng.

Một ứng dụng hoạt động tốt với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu, thời gian tải nhanh và hiệu suất liền mạch là rất quan trọng để giữ chân người dùng. Đầu tư vào kho công nghệ mạnh mẽ có thể xử lý số lượng người dùng ngày càng tăng và thích ứng với những thay đổi trên thị trường hoặc sở thích của người dùng. Giao tiếp liền mạch: Tạo điều kiện giao tiếp cởi mở và suôn sẻ giữa các dịch giả tự do và khách hàng để có kết quả dự án tốt hơn. Cung cấp các tính năng như nhắn tin nhanh, cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh, tiếp tục cho phép cộng tác suôn sẻ giữa các bên.

Tạo điều kiện giao tiếp cởi mở và suôn sẻ giữa các dịch giả tự do và khách hàng để có kết quả dự án tốt hơn. Cung cấp các tính năng như nhắn tin nhanh, cuộc gọi video và cuộc gọi âm thanh, tiếp tục cho phép cộng tác suôn sẻ giữa các bên. Hệ thống thanh toán an toàn: Xây dựng niềm tin giữa những người dùng bằng cách đảm bảo dữ liệu tài chính của họ được an toàn. Tích hợp các cổng thanh toán đáng tin cậy và thực thi các giao thức bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Xây dựng niềm tin giữa những người dùng bằng cách đảm bảo dữ liệu tài chính của họ được an toàn. Tích hợp các cổng thanh toán đáng tin cậy và thực thi các giao thức bảo mật nghiêm ngặt để bảo vệ thông tin nhạy cảm. Cập nhật và cải tiến thường xuyên: Lắng nghe phản hồi của người dùng và theo dõi hiệu suất của ứng dụng của bạn để xác định các khu vực cần cải thiện. Thường xuyên cập nhật ứng dụng của bạn để sửa lỗi, thêm các tính năng mới và nâng cao trải nghiệm người dùng để giữ chân người dùng hiện tại và thu hút những người dùng mới.

Ngăn xếp công nghệ để xây dựng ứng dụng của bạn

Chọn một ngăn xếp công nghệ mạnh mẽ là rất quan trọng cho sự thành công của ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do của bạn. Xem xét các thành phần và công cụ sau cho giao diện người dùng, chương trình phụ trợ và các khía cạnh quan trọng khác của ứng dụng:

Khung phụ trợ

Các khung phụ trợ hiệu quả đảm bảo xử lý ổn định, quản lý dữ liệu và giao tiếp giữa người dùng, máy chủ và cơ sở dữ liệu. Một số khung phụ trợ phổ biến bao gồm:

Ruby on Rails - Được biết đến với tốc độ và tính dễ sử dụng, khung nguồn mở này rất phổ biến để tạo các ứng dụng web.

Node.js - Được xây dựng trên công cụ JavaScript V8 nhanh và nhẹ, Node.js cung cấp hỗ trợ tuyệt vời cho các ứng dụng thời gian thực, mang lại hiệu suất và khả năng mở rộng tốt hơn.

Django - Một khung công tác Python cấp cao, Django nổi tiếng với chức năng plug-and-play và các tính năng bảo mật mạnh mẽ.

Frontend Frameworks và thư viện

Việc tạo các giao diện trực quan hấp dẫn và thân thiện với người dùng là rất quan trọng cho sự thành công của ứng dụng của bạn. Dưới đây là một số khuôn khổ giao diện người dùng và thư viện để xem xét:

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

React - Một thư viện JavaScript phổ biến, React được áp dụng rộng rãi nhờ cách tiếp cận dựa trên thành phần, mã có thể tái sử dụng và hiệu suất được cải thiện.

Angular - Một khung JavaScript được sử dụng rộng rãi khác, Angular cung cấp nhiều tính năng, bao gồm khả năng tạo các ứng dụng web động bằng TypeScript.

Vue.js - Một khung JavaScript nhẹ và linh hoạt, Vue.js rất tuyệt vời để tạo các ứng dụng tương tác và tải nhanh.

Bootstrap - Khung CSS ưu tiên thiết bị di động, Bootstrap giúp tạo các thiết kế ứng dụng đáp ứng và hấp dẫn trực quan dễ dàng hơn.

hệ thống cơ sở dữ liệu

Chọn hệ thống cơ sở dữ liệu đáng tin cậy, có thể mở rộng và an toàn để lưu trữ và quản lý dữ liệu ứng dụng của bạn:

MySQL - Một hệ thống cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến, MySQL cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao và hiệu suất tuyệt vời.

PostgreSQL - Hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng nguồn mở này được biết đến với khả năng mở rộng và hỗ trợ cho các cấu trúc dữ liệu phức tạp.

MongoDB - Cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng rộng rãi, MongoDB rất phù hợp để xử lý một lượng lớn dữ liệu phi cấu trúc.

API và tích hợp của bên thứ ba

API và tích hợp của bên thứ ba rất cần thiết để triển khai các tính năng như nhắn tin, thanh toán và xác thực. Hãy xem xét các dịch vụ này:

Twilio - Một nền tảng giao tiếp phổ biến dưới dạng dịch vụ (CPaaS), Twilio cho phép các chức năng SMS, thoại, video và trò chuyện trong ứng dụng của bạn.

Stripe hoặc PayPal - Có thể dễ dàng tích hợp các tùy chọn xử lý thanh toán vào ứng dụng của bạn bằng các dịch vụ phổ biến như Stripe hoặc PayPal.

Đăng nhập Google hoặc Facebook - Đơn giản hóa việc đăng ký và xác thực người dùng bằng cách cho phép đăng nhập mạng xã hội thông qua Google hoặc Facebook.

Chiến lược kiếm tiền cho ứng dụng thị trường dành cho người làm nghề tự do

Việc thiết kế một chiến lược kiếm tiền thành công cho ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do của bạn là rất quan trọng để đảm bảo tạo doanh thu bền vững. Dưới đây là một số phương pháp đã được chứng minh mà bạn có thể thực hiện:

Hoa hồng từ các dự án: Tính phí hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm từ các dự án đã hoàn thành. Cả Upwork và Fiverr đều sử dụng mô hình này, trong đó Upwork tính phí trượt dựa trên thu nhập trọn đời của một freelancer và Fiverr tính phí tiêu chuẩn 20%.

Tính phí hoa hồng dựa trên tỷ lệ phần trăm từ các dự án đã hoàn thành. Cả Upwork và Fiverr đều sử dụng mô hình này, trong đó Upwork tính phí trượt dựa trên thu nhập trọn đời của một freelancer và Fiverr tính phí tiêu chuẩn 20%. Phí đăng ký: Cung cấp các gói đăng ký cho các dịch giả tự do để có thêm lợi ích, chẳng hạn như tỷ lệ hoa hồng thấp hơn, quyền truy cập ưu tiên vào các dự án hoặc khả năng hiển thị tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Đây có thể là một cách hiệu quả để tạo doanh thu định kỳ.

Cung cấp các gói đăng ký cho các dịch giả tự do để có thêm lợi ích, chẳng hạn như tỷ lệ hoa hồng thấp hơn, quyền truy cập ưu tiên vào các dự án hoặc khả năng hiển thị tốt hơn trong kết quả tìm kiếm. Đây có thể là một cách hiệu quả để tạo doanh thu định kỳ. Tư cách thành viên cao cấp hoặc Upsells: Cung cấp tư cách thành viên cao cấp cho khách hàng hoặc người mua để có các tính năng như giảm hoa hồng, phân phối dự án nhanh hơn hoặc tiếp cận với các dịch giả tự do ưa thích. Ngoài ra, các hoạt động bán thêm như quảng cáo dự án hoặc gửi đề xuất bổ sung có thể tạo ra nhiều cơ hội doanh thu hơn.

Cung cấp tư cách thành viên cao cấp cho khách hàng hoặc người mua để có các tính năng như giảm hoa hồng, phân phối dự án nhanh hơn hoặc tiếp cận với các dịch giả tự do ưa thích. Ngoài ra, các hoạt động bán thêm như quảng cáo dự án hoặc gửi đề xuất bổ sung có thể tạo ra nhiều cơ hội doanh thu hơn. Danh sách hoặc quảng cáo được tài trợ: Cho phép các dịch giả tự do quảng bá hồ sơ hoặc dịch vụ của họ thông qua danh sách được tài trợ, danh sách này sẽ xuất hiện ở đầu kết quả tìm kiếm hoặc trong không gian quảng cáo được chỉ định. Điều này có thể tăng khả năng hiển thị của họ đối với khách hàng tiềm năng đồng thời tạo doanh thu quảng cáo cho nền tảng của bạn.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Xây dựng ứng dụng của bạn bằng nền tảng No-Code

Xây dựng ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do có thể là một quy trình phức tạp và tốn thời gian, nhưng bạn cũng có thể cân nhắc sử dụng các nền tảng không cần mã để tạo ứng dụng của mình mà không cần viết bất kỳ mã nào. Một nền tảng như vậy là AppMaster , cho phép bạn phát triển các ứng dụng phụ trợ, web và di động với các tính năng mạnh mẽ, tạo mô hình dữ liệu một cách trực quan, thiết kế quy trình kinh doanh và triển khai ứng dụng của bạn một cách dễ dàng.

Lợi ích của việc sử dụng nền tảng AppMaster cho ứng dụng tự do của bạn bao gồm:

Giao diện kéo và thả dễ sử dụng để thiết kế giao diện người dùng và logic nghiệp vụ.

Tạo lược đồ cơ sở dữ liệu trực quan và quản lý API tích hợp.

Tạo và biên dịch liền mạch các ứng dụng phụ trợ, web và di động.

Hỗ trợ các ngôn ngữ và khung được sử dụng rộng rãi, chẳng hạn như Go (phụ trợ), Vue3 (ứng dụng web), Kotlin và Jetpack Compose (Android) và SwiftUI (iOS).

(Android) và (iOS). Tự động tạo tài liệu Swagger (OpenAPI) cho endpoints của máy chủ .

của máy chủ . Di chuyển lược đồ cơ sở dữ liệu tự động (tương thích với PostgreSQL).

Khả năng mở rộng và hiệu suất được hưởng lợi từ việc sử dụng ngôn ngữ lập trình Go cho chương trình phụ trợ.

Việc sử dụng các nền tảng no-code như AppMaster có thể tăng tốc đáng kể tiến trình phát triển ứng dụng của bạn, giúp việc tạo và duy trì ứng dụng thị trường của bạn hiệu quả hơn về mặt chi phí . Bạn sẽ không chỉ tiết kiệm thời gian và tài nguyên mà còn loại bỏ nợ kỹ thuật bằng cách tạo ứng dụng từ đầu bất cứ khi nào yêu cầu thay đổi.

Thành công trong ngành ứng dụng thị trường dành cho người làm nghề tự do

Thành công trong ngành ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do có tính cạnh tranh cao đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược nhấn mạnh vào việc mang lại trải nghiệm người dùng hoàn hảo trong khi vẫn đảm bảo nền tảng của bạn tăng trưởng và phát triển không ngừng. Bằng cách tập trung vào các yếu tố chính và sử dụng các chiến lược phù hợp, bạn có thể thiết lập một thị trường làm việc tự do thịnh vượng cạnh tranh với những gã khổng lồ như Upwork và Fiverr.

Trải nghiệm người dùng và nền tảng

Trọng tâm của bất kỳ ứng dụng thành công nào là trải nghiệm người dùng đáng chú ý. Tập trung vào việc làm cho nền tảng của bạn trở nên trực quan, dễ điều hướng, hấp dẫn trực quan và hoạt động hiệu quả. Đảm bảo rằng ứng dụng của bạn cung cấp giao diện người dùng (UI) tuyệt vời và trải nghiệm người dùng (UX) liền mạch trên tất cả các thiết bị, từ đó tăng mức độ tương tác và giữ chân người dùng.

Giao tiếp liền mạch

Giao tiếp trôi chảy là rất quan trọng cho sự thành công của bất kỳ ứng dụng thị trường tự do nào. Đầu tư vào các tính năng trò chuyện nâng cao, nhắn tin nhanh và thông báo để giữ cho các dịch giả tự do và khách hàng được kết nối trong suốt vòng đời của dự án. Việc cung cấp các kênh liên lạc an toàn và chuyên nghiệp sẽ làm hài lòng cả hai bên và giúp đảm bảo họ quay lại nền tảng của bạn để hợp tác trong tương lai.

Hệ thống thanh toán an toàn

Một hệ thống thanh toán đáng tin cậy và an toàn là rất quan trọng để xây dựng niềm tin giữa những người dùng của bạn. Tích hợp một cổng thanh toán mạnh mẽ hỗ trợ nhiều loại tiền tệ và phương thức thanh toán. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn và phát hiện gian lận nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn cho dữ liệu tài chính của người dùng. Tập trung vào việc giảm thiểu thời gian xử lý giao dịch, đảm bảo quy trình thanh toán liền mạch và không phải lo lắng cho cả dịch giả tự do và khách hàng.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Cập nhật và cải tiến liên tục

Thành công trong ngành ứng dụng thị trường tự do đòi hỏi sự tăng trưởng và phát triển không ngừng. Thường xuyên cập nhật nền tảng của bạn với các tính năng mới, sửa lỗi và cải tiến là điều cần thiết để luôn dẫn đầu đối thủ. Theo dõi chặt chẽ phản hồi của người dùng và xu hướng của ngành để đảm bảo ứng dụng của bạn luôn phù hợp và cập nhật với nhu cầu và mong đợi mới nhất của người dùng.

Tiếp thị và quảng cáo

Tiếp thị và quảng cáo hiệu quả là điều cần thiết trong việc thu hút và giữ chân người dùng. Lập kế hoạch tiếp thị mạnh mẽ bao gồm tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO), tiếp thị truyền thông xã hội, tiếp thị nội dung, quan hệ đối tác với người có ảnh hưởng và Tối ưu hóa cửa hàng ứng dụng (ASO) để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn. Cung cấp các ưu đãi như tiền thưởng giới thiệu hoặc phần thưởng đăng ký sớm để khuyến khích người dùng giới thiệu nền tảng của bạn cho người khác.

Xây dựng cộng đồng

Để thiết lập cảm giác trung thành giữa những người dùng của bạn, hãy tập trung vào việc xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Phát triển chiến lược nội dung bao gồm tài nguyên giáo dục, câu chuyện thành công và thông tin chuyên sâu về ngành để thu hút và hỗ trợ người dùng của bạn. Khuyến khích sự tham gia tích cực thông qua các diễn đàn thảo luận, hội thảo trên web và các nhóm truyền thông xã hội. Trao quyền cho người dùng của bạn và nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc sẽ thúc đẩy sự tham gia liên tục và thành công lâu dài.

Hỗ trợ khách hàng

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng mẫu mực sẽ tác động tích cực đến thành công của ứng dụng của bạn. Giúp người dùng dễ dàng truy cập trợ giúp và báo cáo sự cố, thông qua trò chuyện trong ứng dụng, email hoặc đường dây điện thoại chuyên dụng. Đào tạo nhóm hỗ trợ khách hàng của bạn để giải quyết các mối quan tâm một cách chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo trải nghiệm tích cực cho những người dùng cần hỗ trợ.

Tận dụng nền tảng No-Code

Cân nhắc sử dụng nền tảng no-code như AppMaster để xây dựng ứng dụng thị trường dành cho người làm nghề tự do của bạn. Điều này sẽ không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho việc phát triển mà còn cho phép bạn tập trung vào các khía cạnh thiết yếu như phát triển nền tảng, tiếp thị và tương tác với cộng đồng. Với AppMaster, bạn có thể nhanh chóng tạo một ứng dụng đầy đủ chức năng và có thể mở rộng mà không cần phải viết bất kỳ mã nào hoặc thuê một nhóm phát triển tốn kém.

Tóm lại, thành công trong ngành ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do đòi hỏi một cách tiếp cận chiến lược và sự tập trung không ngừng vào trải nghiệm người dùng. Bằng cách làm theo các mẹo và chiến lược được nêu ở trên, bạn sẽ tiếp tục xây dựng một ứng dụng thị trường dành cho người làm việc tự do cạnh tranh, cạnh tranh với các công ty hàng đầu trong ngành như Upwork và Fiverr.