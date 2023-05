A Wix, empresa multinacional de TI conhecida por seu criador de sites drag-and-drop fácil de usar, anunciou o lançamento do Branded App by Wix . Essa nova plataforma no-code permite que as empresas criem aplicativos móveis nativos sem nenhum conhecimento de codificação. O Wix, que se concentra em fornecer aos usuários ferramentas para construir e gerenciar sua presença online, está atendendo à crescente demanda por aplicativos nativos de marca entre os empresários com essa expansão.

Ronny Elkayam, vice-presidente sênior de dispositivos móveis, mercado de aplicativos e produtos estratégicos da Wix, reconheceu a crescente demanda, afirmando: “Os usuários nos procuraram com a necessidade de criar um aplicativo nativo com a marca de seu nome e logotipo. Muitos de nossos usuários são empresas, e as empresas desejam retratar uma situação em que são maiores do que são. Eles querem seguir as grandes empresas que possuem aplicativos nativos.”

Com uma assinatura mensal de $ 200, o Branded App by Wix é um investimento substancial para os usuários. Além disso, eles devem pagar uma taxa anual de US$ 99 pela App Store e uma taxa única de US$ 25 pelo Google Play. No entanto, o Wix acredita que os aplicativos móveis nativos podem ajudar as empresas a aumentar as vendas. Para usuários que já possuem um site Wix, o construtor de aplicativos pode integrar automaticamente recursos de seu site, simplificando o processo de desenvolvimento.

Elkayam explicou os benefícios da integração : “Se você for um restaurante e tiver seu cardápio configurado em seu site para pedidos online, o mesmo cardápio aparecerá no aplicativo. Você não precisa configurá-lo. Quaisquer compras ou pedidos desse menu aparecerão no seu painel.”

Dos 200 milhões de usuários do Wix, 5 milhões são assinantes pagos. As empresas preferem o plano de $ 27/mês do Wix para sites, que inclui recursos de comércio eletrônico. Mesmo os usuários de sites gratuitos podem criar um aplicativo usando o Branded App by Wix – este produto é separado dos planos de assinatura existentes. Os proprietários de empresas podem personalizar o ícone, o layout e o conteúdo de seus aplicativos e ter acesso a várias funcionalidades, como páginas de produtos, serviços de reserva, fóruns, funções de bate-papo, blogs, notificações push e muito mais. O Wix também atualizará automaticamente os aplicativos para permanecerem compatíveis com as versões mais recentes do iOS e do Android.

Branded App by Wix é um forte concorrente no mercado de desenvolvimento de aplicativos no-code. Rivais como Bubble oferecem plataformas de aplicativos baseados na Web com preços que variam de US$ 29 a US$ 529 por mês, juntamente com um plano gratuito para aprendizado e desenvolvimento de aplicativos. No entanto, os aplicativos nativos do Wix podem ser baixados diretamente da App Store e do Google Play, oferecendo vantagens adicionais.

O lançamento do Branded App by Wix segue um aumento de 2020 na demanda pelos serviços da empresa durante a pandemia de coronavírus, com 31 milhões de novos usuários adicionados. Os ganhos do primeiro trimestre de 2022 do Wix destacaram US$ 304 milhões em receita - um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Após um teste beta bem-sucedido com centenas de usuários, o Branded App by Wix está agora disponível para todos, com um atraente desconto vitalício de 50% para aqueles que se inscreverem durante o atual período de pré-venda.

Os serviços de desenvolvimento de aplicativos No-code fornecem uma alternativa econômica e acessível aos métodos de codificação tradicionais. Plataformas como AppMaster e outras estão capacitando as empresas a criar aplicativos de back-end e front-end com mais eficiência, reduzindo os custos de desenvolvimento e abrindo novas oportunidades para a transformação digital. À medida que a tendência no-code continua a crescer, plataformas como AppMaster e Wix's Branded App provavelmente desempenharão um papel significativo na formação do futuro do desenvolvimento de software.