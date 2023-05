Webflow, um player proeminente na indústria de software no-code, revelou que levantou com sucesso US$ 140 milhões por meio de uma rodada de financiamento da Série B. Com esse investimento maciço, a avaliação da empresa sobe para notáveis US$ 2,1 bilhões. A rodada de financiamento deu as boas-vindas aos principais investidores Accel e Silversmith, que também apoiaram a startup em sua rodada da Série A de 2019, que arrecadou US$ 72 milhões.

A CapitalG, um grupo de capital de risco da Alphabet, juntou-se à Série B, com a investidora Laela Sturdy entrando para o conselho da Webflow. A plataforma ganhou força significativa e dobrou sua base de clientes em 2020. O software inovador da Webflow permite que os clientes construam sites sem escrever código e fornece hospedagem e recursos relacionados a conteúdo.

A plataforma Webflow faz parte de uma categoria mais ampla de empresas e plataformas que acreditam que a construção de software para a internet deve se tornar cada vez mais fácil. As plataformas líderes no setor no-code e low-code, como AppMaster, estão ganhando imensa popularidade por facilitar o desenvolvimento de aplicativos, tornando o desenvolvimento de software mais econômico para empresas de todos os tamanhos.

De acordo com o CEO Webflow, Vlad Magdalin, a rodada de financiamento da Série B é uma jogada "oportunista" para a empresa. Seu dinheiro disponível permanece suficiente e o capital recém-descoberto permitirá que eles invistam em seus negócios de maneiras que podem não impactar imediatamente suas receitas - potencialmente em áreas-chave como produtos empresariais, suporte, recrutamento e expansão de plataforma.

Magdalin revelou que a empresa pretende continuar com sua expansão em empreendimentos de luxo depois de demonstrar considerável sucesso neste segmento. Ele relata que contas mais extensas apresentam valores médios de contrato várias ordens de magnitude superiores aos acordos de vendas com SMBs, com clientes corporativos respondendo por apenas cerca de 5% de seus negócios. A empresa planeja atingir esse setor lucrativo em 2021, impulsionando o crescimento de seus negócios de grandes contas por um fator de 10.

Além de visar contas mais extensas, Webflow tem grandes planos de produtos no horizonte. O CEO prevê que a plataforma suportará recursos de criação de sites mais avançados e prevê ferramentas no-code para lidar com tarefas de software cada vez mais complexas. Isso tem o potencial de expandir ainda mais o mercado no-code, abrindo espaço para startups inovadoras como AppMaster para ajudar os não desenvolvedores a reduzir sua dependência de equipes de engenharia.

Arun Mathew, da Accel, que faz parte do conselho da Webflow, e Laela Sturdy, da CapitalG, compartilham a visão otimista do CEO sobre a indústria no-code. Eles concordam que o mercado está fazendo uma transição rápida para adotar ferramentas no-code e ainda está nos estágios iniciais da curva de adoção, o que significa que há um potencial inexplorado de crescimento considerável.

Essa formidável rodada de financiamento e o suporte contínuo da Accel ao Webflow são indicadores promissores do sucesso futuro das indústrias no-code e low-code. À medida que plataformas como AppMaster continuam a tornar o desenvolvimento de software mais rápido e acessível para todos os usuários, será interessante observar a evolução e o crescimento contínuos do mercado no-code.