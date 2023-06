A ServiceNow anunciou a implementação da tecnologia de IA generativa no seu chatbot Virtual Agent, melhorando significativamente as capacidades de auto-serviço da plataforma. O Now Assist para o Virtual Agent utiliza a IA para fornecer respostas mais directas, relevantes e conversacionais às perguntas dos utilizadores, permitindo que estes realizem tarefas complexas com maior facilidade.

Com a integração da IA generativa no Virtual Agent, os utilizadores podem agora receber contexto e informações adicionais quando fazem perguntas, tais como partes internas de código, imagens de produtos, vídeos, links de documentos ou resumos de artigos da base de conhecimento. Esta melhoria na plataforma da ServiceNow melhora drasticamente a experiência do utilizador e a eficácia do chatbot, tornando-o uma ferramenta valiosa para os clientes.

A ServiceNow também introduziu o Virtual Agent Designer, um ambiente drag-and-drop onde os clientes podem configurar a experiência de conversação do chatbot para atender às suas necessidades organizacionais. Além disso, a plataforma permite agora a incorporação de grandes modelos de linguagem como o Microsoft Azure OpenAI Service LLM ou o OpenAI API, permitindo aos utilizadores interagir directamente com estes serviços, se necessário.

Esta importante actualização da plataforma da ServiceNow foi possível graças aos avanços anteriores do seu Controlador de IA Generativa e da tecnologia Now Assist for Search. Como resultado, a ServiceNow está a solidificar a sua posição na vanguarda da indústria tecnológica alimentada por IA.

O presidente e CEO da ServiceNow, Bill McDermott, disse: "A ServiceNow está a liderar a era da inteligência. Anos de investimento em IA colocaram-nos no centro de um movimento inegável. Estamos a construir IA generativa na nossa plataforma para que os clientes possam maximizar o seu ROI: 'return on intelligence'. Trata-se de uma co-inovação ponderada e de alta confiança, à medida que encontramos o equilíbrio entre a velocidade da máquina e o julgamento humano. Graças às nossas parcerias estratégicas com a NVIDIA e a Microsoft, estamos a desenvolver fluxos de trabalho mais inteligentes e totalmente automatizados. Ajudamos nossos clientes a inovar modelos de negócios completamente novos no ServiceNow como a plataforma inteligente para a transformação digital de ponta a ponta.

À medida que mais organizações adotam as plataformas low-code e no-code, ferramentas como o Virtual Agent Designer da ServiceNow e a plataforma no-code da AppMaster.io tornam-se cada vez mais cruciais para simplificar os processos e melhorar o envolvimento do utilizador. As técnicas de desenvolvimento low-code e no-code ajudam as empresas a criar aplicações mais rapidamente e de forma mais económica, permitindo-lhes adaptarem-se a um cenário digital em constante mudança.