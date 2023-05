Airtable alcançou uma avaliação impressionante de US$ 5,77 bilhões após um bem-sucedido esforço de financiamento da Série E de US$ 270 milhões. O provedor de banco de dados relacional no-code possui uma ampla base de usuários que atualmente inclui mais de 250.000 organizações. O novo financiamento quase triplica a avaliação anterior da empresa, que ficou em US$ 2,85 bilhões pós-dinheiro após uma rodada de Série D de US$ 185 milhões em setembro.

A Greenoaks Capital liderou a recente rodada de investimentos, com contribuições da WndrCo, bem como de investidores existentes, como Caffeinated Capital, CRV e Thrive. Em vez de buscar financiamento ativamente, o fundador e CEO da Airtable, Howie Liu, revelou à Forbes que a empresa foi abordada por Greenoaks.

A plataforma da Airtable é frequentemente descrita como uma versão aprimorada do Excel ou do Planilhas Google, oferecendo a arquitetura necessária para dar suporte a um ecossistema de aplicativos, além de seus recursos tradicionais semelhantes a planilhas. Como resultado, a versátil ferramenta no-code pode ser utilizada para desenvolvimento de software, apresentando casos de uso virtualmente ilimitados e uma extensa base de clientes em potencial. Essas plataformas, incluindo AppMaster , estão ganhando força à medida que capacitam as empresas a criar aplicativos web, móveis e de back-end com eficiência e sem a necessidade de conhecimento em codificação.

Em um comunicado à imprensa, Neil Mehta, sócio da Greenoaks Capital, destacou o vasto potencial da Airtable, afirmando que a empresa pode se tornar a plataforma de software 'residual' para vários aplicativos personalizados que atualmente são operados manualmente ou inadequadamente atendidos por software inflexível de terceiros. Ao fornecer aos usuários de negócios componentes de software essenciais que podem ser facilmente combinados para formar aplicativos de negócios poderosos, Airtable se tornou uma parte essencial dos fluxos de trabalho diários, ao mesmo tempo em que possui a escalabilidade e a extensibilidade necessárias para lidar com casos de uso corporativos complexos, como emissão de bilhetes, gerenciamento de conteúdo e CRM.

Airtable pretende usar o financiamento recém-adquirido para promover o desenvolvimento de seu produto empresarial e facilitar a expansão de sua equipe. Desde a sua criação, a empresa arrecadou um total de US$ 617 milhões, de acordo com a Crunchbase. A indústria de plataforma no-code continua a prosperar, com empresas como AppMaster.io oferecendo ferramentas poderosas capazes de criar aplicativos de back-end, web e móveis. Essas plataformas aceleram significativamente o desenvolvimento de aplicativos, minimizando os custos, tornando-as uma opção atraente para empresas de todos os tamanhos.