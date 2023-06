A Google revelou recentemente um melhoramento de inteligência artificial (IA) para o seu popular serviço de e-mail Gmail, concebido para revolucionar a pesquisa na caixa de entrada para utilizadores de Android e iPhone. Nos próximos 15 dias, os utilizadores finais vão começar a ver uma secção de "resultados principais" na sua pesquisa na caixa de entrada, que aparece acima do segmento "todos os resultados". Esta adição inovadora é apoiada pelos modelos de aprendizagem automática orientados por IA da Google, que avaliam os termos de pesquisa, os e-mails mais recentes e vários outros factores pertinentes para determinar as correspondências mais adequadas para as consultas dos utilizadores.

Este último desenvolvimento está em linha com uma série de actualizações estratégicas para o Gmail. Em Maio, a Google gerou controvérsia com a alteração da sua política de contas inactivas, afirmando que as contas não utilizadas há mais de dois anos poderiam ser eliminadas juntamente com o seu conteúdo e dados. Além disso, em Fevereiro, a Google concluiu uma grande reformulação da interface do Gmail, com um layout redesenhado e um foco reforçado no conjunto de ferramentas de produtividade da empresa.

Estes movimentos calculados são provavelmente influenciados pelas iniciativas de redução de custos em curso da Google e pelo ambicioso objectivo do CEO Sundar Pichai de aumentar a produtividade do gigante tecnológico em 20%. Durante a recente chamada de resultados da Alphabet, os executivos da empresa destacaram as estratégias de atribuição de recursos para domínios como a IA e a pesquisa. O chefe de negócios Philipp Schindler enfatizou a importância crescente da pesquisa para atender à demanda e fornecer um retorno sobre o investimento (ROI) quantificável em situações imprevisíveis.

Numa publicação no blogue, a Google referiu-se a esta melhoria da pesquisa com IA como uma funcionalidade "muito solicitada" que estará acessível a todos os titulares de contas e clientes do Gmail num futuro próximo.