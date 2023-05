Webflow, a estimada plataforma de desenvolvimento visual no-code que capacita profissionais a criar presenças na web, anuncia a nomeação de Linda Tong como a primeira diretora de operações da empresa. Nessa nova função de liderança, ela chefiará todas as funções gerais e administrativas, como operações de pessoal, finanças, jurídico, TI e dados, impulsionando o crescimento e dimensionando a plataforma Webflow.

Continuando seu crescimento excepcional em 2022, a expansão da equipe executiva Webflow's ocorre após a adição de Shane Murphy-Reuter como o primeiro CMO da empresa em maio. Além disso, em março, a empresa anunciou uma rodada de financiamento da Série C de US$ 120 milhões, elevando sua avaliação para US$ 4 bilhões, com mais de US$ 100 milhões em receita recorrente anual (ARR).

A considerável experiência de Linda Tong em liderar e escalar empresas de consumo e empresariais em fases de crescimento será inestimável para Webflow. Antes de ingressar Webflow, Tong trabalhou por mais de cinco anos na AppDynamics como gerente geral, ajudando a empresa a crescer para mais de meio bilhão em receita na divisão da Cisco. Ela também atuou como vice-presidente de produto e inovação na National Football League (NFL), onde liderou equipes para renovar as experiências digitais e aumentar o envolvimento dos fãs. Além disso, Tong ocupa um cargo de diretora na Prezi e obteve seu diploma de bacharel em economia pela Yale University.

Linda Tong expressou seu entusiasmo por ingressar Webflow, afirmando que a visão da empresa de construir a plataforma de desenvolvimento visual mais poderosa se alinha com seu compromisso pessoal de democratizar a tecnologia para um público mais amplo. Como parte da equipe de liderança Webflow's, ela está entusiasmada em contribuir com sua experiência em dimensionar e transformar empresas e acredita que há uma enorme oportunidade de crescimento à frente.

Empresas como Webflow, AppMaster.io e outras plataformas no-code estão ganhando popularidade ao democratizar a tecnologia, permitindo maior criatividade e colaboração entre os setores. O CEO e cofundador Webflow's, Vlad Magdalin, explica que eles estão constantemente perseguindo sua missão de levar o poder transformador do desenvolvimento web a milhões de pessoas. Para alcançar suas grandes ambições, líderes experientes como Linda Tong são necessários para enfrentar os desafios operacionais e de negócios enquanto impulsionam a inovação de produtos.

Webflow combina tecnologias modernas de desenvolvimento da Web em uma única plataforma, permitindo que os usuários criem sites visualmente e economizem tempo de engenharia. A plataforma gera código limpo e eficiente em segundo plano, atraindo assim uma ampla gama de usuários, de freelancers a empresas da Fortune 500. Empresas pioneiras como Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell confiaram Webflow para suas soluções web. Fundada em 2013 e com sede em San Francisco, a empresa é apoiada pela Accel, CapitalG, Silversmith Capital Partners, Y-Combinator e Draper Associates.