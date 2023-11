Iniciativa da Confluent 'Data Streaming for AI': Uma nova era para o desenvolvimento de aplicativos de IA

Confluent, provedor líder de serviços gerenciados Apache Kafka, revelou seu inovador programa 'Data Streaming for AI'. Esta iniciativa inovadora procura acelerar o desenvolvimento de aplicações de IA utilizando dados de alta qualidade em tempo real, alinhando-se com a tendência crescente de alavancar tecnologias de IA generativa em vários casos de utilização da indústria.

Subjacente a esta iniciativa ambiciosa está o mecanismo de dados de streaming em tempo real proprietário da Confluent. O principal objetivo aqui é capacitar as organizações para obterem julgamentos em tempo real e contextualmente relevantes sobre dados confiáveis ​​e cuidadosamente selecionados. Esses julgamentos podem ser potencialmente transmitidos para bancos de dados vetoriais e aplicativos orientados por IA, além de uma variedade de outros sistemas habilitados para IA.

Para fornecer aos usuários corporativos conexões com vários bancos de dados vetoriais para acessar fluxos de dados contextuais, a Confluent embarcou em parcerias estratégicas com diversas empresas líderes do setor, como MongoDB, Pinecone, Rockset, Weaviate e Zilliz.

O foco da empresa em bancos de dados vetoriais é vital, pois eles podem manipular, indexar e dimensionar conjuntos de dados muito maiores em layouts exigidos por tecnologias de IA, como LLMs. Os usuários podem acessar essas integrações por meio dos fluxos de dados gerenciados do Confluent Cloud, uma nova adição ao conjunto de ferramentas do Confluent que também pode ser comparada ao AppMaster, proporcionando escalabilidade sem código .

A colaboração do Confluent não termina aí. Os planos também se estendem à inclusão de parceiros adicionais através do programa ‘Connect with Confluent’. A aliança também se estende a provedores de serviços em nuvem, como Google Cloud e Microsoft Azure para introduzir novas integrações, provas conceituais e estratégias de entrada no mercado em torno da IA.

A empresa sinalizou a sua intenção de aproveitar as capacidades de IA generativa do Google Cloud para ampliar os insights de negócios e aumentar a eficiência operacional para setores como varejo e serviços financeiros. Ao mesmo tempo, a Confluent pretende formular um modelo Microsoft Copilot para capacitar assistentes de IA para executar transações comerciais e fornecer atualizações em tempo real, semelhante à forma como o AppMaster ajuda a criar aplicativos .

De olho na codificação assistida por computador e no fornecimento de sugestões, a Confluent está promovendo seu assistente baseado em IA, acessível por meio do Confluent Cloud Console. Esta ferramenta de última geração ajuda as equipes a obter as respostas contextuais necessárias para agilizar as inovações de engenharia usando o Confluent.

Exclusivamente, este assistente combina informações acessíveis ao público, como documentação do Confluent, com detalhes contextuais do cliente para fornecer respostas oportunas e específicas. Além disso, o assistente Confluent AI também pode gerar código, uma funcionalidade planejada para ser implementada sem custo adicional em 2024.

Por último, mas não menos importante, a Confluent anunciou planos para incorporar uma série de melhorias em seu serviço Flink lançado recentemente para Confluent Cloud, trazendo recursos integrados de IA para o Flink SQL.