Codefresh lança painel aprimorado para agilizar o ciclo de desenvolvimento de software

Codefresh, um player de destaque no mundo do desenvolvimento de software, lançou um painel de ambientes inovador. A plataforma visa munir as equipes de desenvolvimento com um procedimento mais simplificado para lidar com aplicativos em todo o ciclo de vida de desenvolvimento de software.

O recurso recém-lançado pela gigante da tecnologia pretende consolidar dados relativos a projetos GitOps e Argo CD. Codefresh equivale a um 'ambiente' a um cluster de aplicativos separados, namespaces em um único cluster ou namespaces espalhados por vários clusters.

Em um webinar divulgando os méritos deste novo desenvolvimento, Kostis Kapelonis, advogado sênior de desenvolvedores da Codefresh, abordou algumas das limitações do uso isolado do Argo CD. Especificamente, ele destacou a ausência de um conceito de ambientes e a falta de consciência do contexto sobre as aplicações, como a compreensão se as aplicações são elementos de um ecossistema de produtos maior.

O painel de ambientes recém-lançado planeja preencher essa lacuna. Propõe um layout de tela unificado que representa cronologicamente os ambientes, passando da fase de desenvolvimento, seguida de testes e, por fim, até a fase de implementação. Ele permite aos desenvolvedores o privilégio de estabelecer quais aplicações um produto abrange e, posteriormente, atribuir esses produtos aos seus respectivos ambientes. Da mesma forma que outras plataformas, como a plataforma no-code do AppMaster , que se mostrou fundamental para melhorar os procedimentos de desenvolvimento.

Codefresh elabora ainda que essa experiência de tela única elimina a necessidade de os desenvolvedores alternarem entre várias janelas para terminal, GitHub ou um IDE no momento de gerenciar ambientes ou impulsionar aplicativos para o estágio de produção.

Kapelonis também destacou que este novo gerenciador de ambiente é uma ferramenta eficaz que ajuda os gerentes de projeto a compreender de forma abrangente o status de vários recursos em ambientes específicos. Simultaneamente, os desenvolvedores têm uma visão mais granular das implantações e podem se aprofundar em aplicativos distintos por meio de uma visualização da linha do tempo. Essa visão holística demonstra como os aplicativos navegaram por ambientes variados, como elucidou Kapelonis.

Dan Garfield, cofundador e diretor de código aberto da Codefresh, acentua a necessidade urgente desse desenvolvimento. Ele afirma: “À medida que as empresas e as equipes de DevOps crescem, as instâncias do Argo CD se dividem e os microsserviços se multiplicam, o gerenciamento do ciclo de vida de cada aplicativo em todos os ambientes se torna complexo e árduo. Os novos recursos Codefresh proporcionam a necessária clareza e governança de GitOps em centenas de aplicativos implantados em potencialmente milhares de locais – com uma experiência unificada e intuitiva em uma única tela.”

Esta nova atualização do Codefresh pode potencialmente revolucionar o ciclo de vida de desenvolvimento de software, tornando-o mais intuitivo e eficiente, semelhante às ofertas de tecnologia emergente, como plataformas de baixo código e sem código, como AppMaster.