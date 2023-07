Reforçando o seu compromisso de simplificar a compreensão do código, a CodeSee declarou a sua mais recente melhoria dos seus serviços - a integração da IA generativa. Esta adição revolucionária enriquece significativamente o âmbito das interacções da linguagem natural com as estruturas de codificação.

A CEO e co-fundadora da CodeSee, Shanea Leven, explicou a integração perfeita da IA generativa na sua missão principal. De acordo com Leven, a implementação da IA não só se alinha com o objetivo que têm vindo a perseguir, como também amplia substancialmente os conhecimentos sobre a forma como os programadores percebem e interpretam o código.

A nova ferramenta de IA fornece uma plataforma envolvente para fazer perguntas sobre a codificação em seu IDE. As perguntas podem variar desde a compreensão do processo de registo até ao discernimento da gestão do estado na estrutura de codificação. Em resposta a estas questões, o CodeSee oferece uma explicação inteligentemente detalhada e contextualizada, complementando-a com um mapa de código visual.

No grande esquema das coisas, a CodeSee tem como objetivo aprofundar as intrincadas configurações de codificação e ligar convenientemente os pontos. Ao introduzir linhas claras que direccionam os programadores para as referências de ficheiros e funções relevantes no seu IDE, pretende apresentar o contexto de como algo funciona realmente, explicou Leven.

No seu objetivo de melhorar a funcionalidade através da IA, a CodeSee juntou-se aos gigantes da indústria Microsoft e OpenAI. Esta colaboração foi um passo estratégico, tendo em conta a estrutura enxuta da CodeSee, com apenas 11 membros de equipa. Além disso, a parceria acelerou o desenvolvimento da funcionalidade de IA, mantendo a alocação de recursos optimizada.

Anteriormente, a CodeSee revelou mapas de serviços para garantir visibilidade de alto nível em várias bases de código. Comentando sobre os benefícios desse desenvolvimento, Leven disse que estava emprestando às empresas uma visão abrangente da arquitetura que não existia antes. As empresas agora tinham uma perspetiva clara de seus numerosos endpoints, filas de mensagens, pipelines Kafka e muito mais, solidificando uma compreensão de suas bases de código onipresentes.

A incorporação de um mecanismo de investigação orientado por IA em suas ofertas equipará o CodeSee para fornecer aos clientes uma clareza aprimorada sobre seu código. Começando por lançar a nova funcionalidade de IA generativa como uma versão beta a pedido, a empresa pretende aperfeiçoar a ferramenta através de uma ligação estreita com a sua clientela empresarial, abrindo caminho para um lançamento geral no final do ano.

