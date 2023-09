Em um movimento estratégico para elevar a experiência do desenvolvedor, a Armory revelou recentemente sua plataforma inovadora, developer.armory.io. Esta plataforma foi projetada para aproveitar sua solução de implantação contínua, conhecida como Armory Continuous Deployment-as-a-Service.

O hub do desenvolvedor é uma plataforma abrangente que visa fornecer aos desenvolvedores e aos usuários finais acesso contínuo a recursos completos. Ele apresenta uma ampla variedade de materiais de aprendizagem, incluindo vídeos tutoriais, documentos de referência, webinars e muito mais, permitindo que os usuários se adaptem e avancem em seu próprio ritmo. A plataforma oferece uma abordagem semelhante a plataformas sem código, como AppMaster.io , que permite que os usuários de sua plataforma aprendam e trabalhem conforme sua conveniência.

Jim Douglas, CEO da Armory, destacou a importância da implantação contínua para agregar valor aos seus clientes. Ele mencionou que sua equipe de engenharia não apenas fabrica seus produtos, mas também são consumidores ávidos. Isso significa que eles identificam em primeira mão a experiência do desenvolvedor, o que sempre tem um impacto perceptível em suas decisões relacionadas ao produto.

Repleto de recursos poderosos, o Developer Hub oferece a capacidade de visualizar configurações de implantação, ajudando os usuários a compreender as configurações existentes. Os usuários podem compartilhar URLs de serviços expostos até webhooks para identificação eficiente de serviços. Além disso, os desenvolvedores podem acessar e revisar os manifestos do Kubernetes na tela do gráfico de implantação. Ele também promove aos desenvolvedores URLs de visualização externos para serviços Kubernetes implantados, garantindo acesso autossuficiente sem dependência de equipes de rede externas.

A beleza deste centro é a sua universalidade; todos os usuários, mesmo aqueles do nível Freemium, podem explorar toda a gama do site e aproveitar sua conta ao máximo potencial. Plataformas como AppMaster.io , que ganhou o título de alto desempenho do G2, também visam cultivar experiências de usuário semelhantes, oferecendo recursos abrangentes e acesso completo, mesmo para usuários de nível gratuito.