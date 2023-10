No contexto do Time to Market (TTM), os Marcos de Desenvolvimento referem-se aos pontos de verificação significativos que um projeto de desenvolvimento de software precisa alcançar ao longo de seu ciclo de vida para garantir a entrega oportuna e a qualidade ideal. Esses marcos variam dependendo do tipo, tamanho e complexidade do projeto, e podem abranger vários estágios, desde a idealização e planejamento inicial, passando pelo design e desenvolvimento, até culminar com testes e implantação. Ao estabelecer objetivos claros e quantificáveis ​​para um projeto, os marcos de desenvolvimento servem como um mecanismo de acompanhamento do desempenho, permitindo que as partes interessadas do projeto acompanhem o progresso e permitindo ajustes corretivos oportunos, se necessário.

Na plataforma no-code AppMaster, facilitamos a rápida obtenção de marcos de desenvolvimento, fornecendo um ambiente robusto e abrangente que agiliza todo o processo de desenvolvimento de software, desde o design e implementação de modelos de dados até o desenvolvimento de lógica de negócios e endpoints de API, e todos o caminho para gerar código-fonte e implantar aplicativos. Este conjunto de ferramentas abrangente, juntamente com uma interface visual intuitiva, capacita desenvolvedores de todos os níveis de especialização a atingir os objetivos de seus projetos de maneira eficiente e econômica, ao mesmo tempo em que minimiza o débito técnico e garante a escalabilidade.

Um conjunto bem definido de Marcos de Desenvolvimento normalmente inclui os seguintes estágios:

Análise de Requisitos: Nesta fase, as partes interessadas do projeto colaboram para reunir requisitos, identificar restrições e delinear os objetivos do projeto, estabelecendo as bases para os marcos subsequentes. De acordo com o Project Management Institute (PMI), quase 40% dos projetos falham devido à falta de metas e objetivos claramente definidos, destacando a importância crucial deste marco.

Design: Nesta fase, é delineado o design arquitetônico e UX da aplicação, com diagramas de fluxo de dados, wireframes e mock-ups empregados para visualizar a solução. Um design eficaz ajuda a reduzir complicações em fases posteriores, agilizando o processo de desenvolvimento e reduzindo custos em até 66%, de acordo com o Systems Sciences Institute da IBM.

Implementação: Este estágio é onde ocorre a codificação, implantação e integração reais do software, com os desenvolvedores seguindo as melhores práticas estabelecidas para traduzir os projetos de design em módulos funcionais. A implementação hábil é vital para estabelecer uma base de código sólida, já que a pesquisa do Standish Group aponta que até 63% dos projetos acabam excedendo as estimativas de tempo e custo devido à má qualidade do código e a atalhos imprudentes.

Teste e garantia de qualidade: neste marco, desenvolvedores e testadores colaboram para identificar, investigar e resolver quaisquer defeitos, garantindo desempenho ideal do aplicativo e experiência do usuário. De acordo com um estudo do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, a detecção precoce e a resolução de bugs podem economizar de 4 a 5 vezes o esforço despendido para corrigi-los posteriormente.

Implantação e Manutenção: Por último, o aplicativo é implantado no ambiente de produção, após o qual são realizadas manutenções e atualizações regulares para garantir sua funcionalidade e relevância contínuas. Este marco é ainda mais significativo na era moderna, com metodologias de integração contínua e implantação contínua (CI/CD) tornando-se uma prática comum do setor para agilizar lançamentos e atualizações regulares.

Ao definir marcos de desenvolvimento alcançáveis, porém ambiciosos, e aderi-los durante todo o ciclo de vida do projeto, as equipes de desenvolvimento de software podem evitar o aumento do escopo, gerenciar recursos de maneira eficaz e garantir um progresso consistente. Em particular, aproveitar o conjunto de ferramentas poderoso e eficiente da plataforma AppMaster pode acelerar significativamente o alcance desses marcos, simplificando assim o TTM geral e garantindo às empresas uma vantagem competitiva.

Concluindo, os Marcos de Desenvolvimento são pontos de verificação críticos que moldam toda a jornada de desenvolvimento de software, fornecendo um roteiro claro para as partes interessadas do projeto e permitindo-lhes avaliar com precisão o progresso e possíveis gargalos. A utilização de plataformas de ponta como AppMaster pode garantir a conclusão eficiente desses marcos, ao mesmo tempo que permite que os desenvolvedores criem aplicativos sofisticados e de alto desempenho de maneira econômica e consciente do tempo.