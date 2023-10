No contexto dos elementos da interface do usuário (UI), um cartão é um contêiner retangular versátil e visualmente atraente que é amplamente utilizado no design de UI moderno para organizar e exibir conteúdo modular, como um resumo de informações, elementos interativos ou elementos visuais como imagens e vídeos. Os cartões servem como blocos de construção fundamentais em diversas plataformas digitais, ajudando os usuários a compreender e navegar rapidamente por informações complexas, apresentando-as de maneira coerente e visualmente envolvente. O objetivo principal de um Card é oferecer ao usuário uma visão do conteúdo ou funcionalidade disponível, estimulando-o a interagir ainda mais com o assunto em destaque.

De acordo com pesquisas sobre experiência do usuário (UX), os Cards provaram ser altamente eficazes na divisão de grandes quantidades de informações em partes digeríveis, melhorando bastante a experiência geral dos usuários. A popularidade dos cartões só cresceu com o tempo, graças à sua adaptabilidade perfeita a uma infinidade de dispositivos e tamanhos de tela, incluindo desktops, tablets e smartphones. Conseqüentemente, os cartões se tornaram a base dos sistemas de design responsivos e agora são um componente indispensável do design de UI.

O componente Cartão normalmente compreende alguns elementos-chave que contribuem coletivamente para sua estrutura e funcionalidade geral. Esses elementos incluem, mas não estão limitados a:

Título: um breve título que representa o assunto principal do cartão e oferece aos usuários uma visão rápida de seu conteúdo.

um breve título que representa o assunto principal do cartão e oferece aos usuários uma visão rápida de seu conteúdo. Miniatura ou imagem principal: um elemento visual cativante que chama imediatamente a atenção dos usuários e serve como representação visual do conteúdo ou funcionalidade associada.

um elemento visual cativante que chama imediatamente a atenção dos usuários e serve como representação visual do conteúdo ou funcionalidade associada. Resumo ou trecho: um trecho de texto que fornece uma visão geral concisa do conteúdo ou funcionalidade do cartão.

um trecho de texto que fornece uma visão geral concisa do conteúdo ou funcionalidade do cartão. Botão de call to action (CTA): um elemento interativo que incentiva os usuários a realizar uma ação como clicar, tocar ou arrastar para acessar o conteúdo ou funcionalidade associada.

um elemento interativo que incentiva os usuários a realizar uma ação como clicar, tocar ou arrastar para acessar o conteúdo ou funcionalidade associada. Informações Complementares: Pontos de dados adicionais ou elementos interativos, como ícones, tags ou botões de compartilhamento social, que melhoram ainda mais a experiência do usuário e enriquecem o contexto do cartão.

Na poderosa plataforma no-code AppMaster, os cartões são projetados para serem facilmente personalizáveis ​​e configuráveis ​​para atender a uma ampla variedade de casos de uso. Ao aproveitar a funcionalidade drag-and-drop da plataforma e o designer de UI visual, os usuários podem criar facilmente cartões visualmente atraentes e interativos que funcionam perfeitamente no back-end, na web e em aplicativos móveis. AppMaster garante que os Cards sigam as melhores práticas do setor e minimizem o débito técnico, gerando código limpo e otimizado em Go para aplicativos de back-end, estrutura Vue3 e JS/TS para aplicativos da web, bem como Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS Aplicações Móveis.

Os cartões do AppMaster também podem ser preenchidos dinamicamente com dados da API REST ou endpoints WSS, permitindo que os desenvolvedores construam aplicativos responsivos e escaláveis ​​que atendam às diversas necessidades e preferências do usuário. A cada alteração no design do UI Card e no Blueprint, um conjunto novo e atualizado de aplicativos pode ser gerado em menos de 30 segundos, o que simplifica o processo geral de desenvolvimento de software e reduz a sobrecarga de manutenção.

Aqui estão alguns exemplos de como os cartões podem ser implementados em diferentes domínios e aplicações:

Comércio eletrônico: exiba informações do produto, preços, avaliações e botões de CTA para adicionar produtos ao carrinho de compras ou lista de desejos. Artigos de notícias: exiba manchetes, trechos de artigos, nomes de autores e datas de publicação, junto com botões de CTA para ler o artigo completo ou compartilhá-lo nas redes sociais. Portfólios e galerias: apresente uma série de miniaturas, títulos, descrições e tags do projeto, junto com botões de CTA que direcionam os usuários a informações mais detalhadas do projeto. Listagens de eventos: promova os próximos eventos com detalhes pertinentes, como nome do evento, data, local e uma breve descrição, completa com botões de CTA para registro ou compra de ingressos. Perfis de usuário: apresente aos usuários suas fotos de perfil, nomes, biografias e links de mídia social, além de CTAs adicionais para enviar mensagens ou visualizar mais informações.

Concluindo, os cartões são um elemento vital da interface do usuário que simplifica a apresentação de dados e aprimora a experiência do usuário, organizando e exibindo conteúdo modular de maneira eficaz. Sua versatilidade, adaptabilidade e capacidade de resposta os tornam uma escolha popular entre os designers de UI e um componente fundamental em aplicativos modernos da Web e móveis. Ao aproveitar a plataforma no-code do AppMaster, os usuários podem criar e personalizar facilmente cartões que se integram perfeitamente a aplicativos back-end, web e móveis, acelerando assim o desenvolvimento de aplicativos e otimizando a eficiência.