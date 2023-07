O desenvolvimento Zerocode engloba plataformas de baixo código e sem código que permitem aos utilizadores criar, modificar e implementar aplicações de software sem a necessidade de competências tradicionais de codificação. Permite às empresas desenvolver e lançar rapidamente aplicações, reduzindo o tempo de colocação no mercado e os custos de desenvolvimento. Através da utilização de ferramentas de desenvolvimento visual e de modelos pré-construídos, o desenvolvimento zerocode permite que indivíduos com conhecimentos limitados de codificação participem no processo de criação de software, permitindo que um grupo mais vasto de pessoas contribua para a transformação digital em curso.

À medida que a procura de novas aplicações aumenta e a indústria tecnológica se esforça por acompanhar a crescente escassez de competências, as soluções de código-zero oferecem uma forma promissora de enfrentar estes desafios. Ao simplificar o processo de desenvolvimento de software e ao remover as barreiras à entrada de utilizadores não técnicos, o desenvolvimento de zerocode abre caminho a práticas de criação de software mais inclusivas, promovendo a inovação e impulsionando o sucesso empresarial.

O crescente défice de competências na indústria tecnológica

A rápida digitalização das empresas e a crescente procura de aplicações de software criaram uma lacuna significativa de competências na indústria tecnológica. O desenvolvimento tradicional de software requer programadores altamente qualificados, cuja oferta é limitada e que auferem frequentemente salários elevados. A escassez de programadores qualificados conduziu a atrasos nos projectos, a um aumento dos custos e a um entrave à inovação em muitas organizações.

Além disso, a curva de aprendizagem da indústria tecnológica é acentuada e a tecnologia está em constante evolução. Para acompanhar a rápida evolução da indústria digital, as organizações precisam de uma força de trabalho especializada em tecnologias emergentes e linguagens de programação. Como resultado, as empresas enfrentam uma batalha difícil para garantir o talento certo para criar as soluções de software de que necessitam.

Esta escassez de competências pode ser particularmente difícil para as pequenas e médias empresas (PME) e organizações sem fins lucrativos, que muitas vezes não dispõem dos recursos financeiros e técnicos necessários para competir com as suas congéneres de maior dimensão. Isto torna mais difícil para estas organizações aceder às soluções digitais de que necessitam para prosperar num mercado cada vez mais competitivo.

Soluções Zerocode: Vantagens na resolução da escassez de competências

As plataformas de desenvolvimento Zerocode oferecem várias vantagens para colmatar a falta de competências na indústria tecnológica, permitindo que os utilizadores criem e implementem aplicações rapidamente sem necessitarem de uma vasta experiência em programação. Estas plataformas oferecem uma série de benefícios que as tornam uma alternativa viável ao desenvolvimento tradicional de software, incluindo:

Tempo de colocação no mercado mais rápido: Ao utilizar modelos pré-construídos e ferramentas de desenvolvimento visual, as soluções zerocode podem encurtar consideravelmente o ciclo de vida do desenvolvimento de software, permitindo que as organizações implementem aplicações mais rapidamente e respondam às exigências do mercado em constante mudança. Redução dos custos de desenvolvimento: As plataformas de desenvolvimento Zerocode reduzem o custo global do desenvolvimento de software, reduzindo a necessidade de programadores altamente qualificados. O processo de desenvolvimento simplificado também contribui para a redução de custos através da redução dos prazos dos projectos e de melhorias iterativas. Maior agilidade: Com ciclos de desenvolvimento de aplicações mais rápidos e a capacidade de modificar soluções rapidamente, as plataformas zerocode permitem que as organizações sejam mais ágeis e adaptáveis para responder às mudanças nos requisitos comerciais e nas necessidades dos clientes. Colmatar o fosso entre as equipas comerciais e técnicas: As ferramentas de desenvolvimento Zerocode facilitam a colaboração entre as equipas comerciais e técnicas, uma vez que os utilizadores podem criar e iterar em aplicações sem necessitarem de conhecimentos técnicos profundos. Isto melhora a comunicação e garante que as soluções estão alinhadas com os objectivos da empresa. Reduzir as barreiras à entrada: Ao simplificar o processo de criação de software e ao eliminar a necessidade de conhecimentos extensivos de codificação, as plataformas de desenvolvimento zerocode permitem que os utilizadores não técnicos participem na criação de software. Isto democratiza o acesso ao desenvolvimento de software, promovendo a inovação e alargando o conjunto de potenciais colaboradores na esfera digital.

Try AppMaster today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Tipos de organizações que beneficiam do desenvolvimento Zerocode

As plataformas de desenvolvimento Zerocode, incluindo as soluções low-code e no-code, têm-se tornado cada vez mais populares devido à sua capacidade de permitir que as organizações criem aplicações de software sem necessitarem de conhecimentos extensivos de programação. Isto revela-se vantajoso para vários tipos de organizações, incluindo:

Pequenas e médias empresas (PMEs)

As PMEs enfrentam normalmente restrições de recursos e podem não ter equipas internas de desenvolvimento de software. O desenvolvimento Zerocode oferece uma oportunidade para criar soluções de software personalizadas de forma eficiente e económica, permitindo a estas empresas escalar e adaptar-se às exigências do mercado de forma mais ágil.

Empresas

As grandes empresas também podem beneficiar muito do desenvolvimento de zerocode, uma vez que a abordagem lhes permite criar protótipos, desenvolver e lançar aplicações a um ritmo mais rápido. Isto pode resultar numa utilização mais eficiente dos recursos, numa maior agilidade na adaptação às tendências da indústria e numa melhor colaboração entre as equipas comerciais e de TI devido à natureza simplificada do processo de desenvolvimento.

Organizações sem fins lucrativos

As organizações sem fins lucrativos têm frequentemente orçamentos e recursos limitados para o desenvolvimento de software. Com as plataformas zerocode, podem criar e manter aplicações valiosas que servem a sua missão e envolvem os apoiantes sem incorrer em custos de desenvolvimento elevados.

Instituições de ensino

O desenvolvimento Zerocode permite que as instituições de ensino criem facilmente plataformas de aprendizagem, ferramentas administrativas e aplicações de envolvimento dos alunos. Estas soluções podem ser adaptadas às necessidades e requisitos únicos de cada organização educativa, melhorando a experiência de aprendizagem tanto para os estudantes como para os educadores.

Empresas em fase de arranque e empresários

As start-ups e os empreendedores enfrentam inúmeros desafios no lançamento dos seus empreendimentos, entre os quais tempo, dinheiro e recursos limitados. As plataformas de desenvolvimento Zerocode oferecem a estes indivíduos um meio de desenvolver, iterar e lançar rapidamente as versões iniciais dos seus produtos sem terem de investir numa equipa completa de programadores.

AppMaster.io: Uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento de Zerocode

A AppMaster.io é uma plataforma sem código concebida para ajudar as organizações a ultrapassar os desafios associados ao desenvolvimento tradicional de software. Fornece um ambiente de desenvolvimento abrangente e integrado, concebido para acelerar o desenvolvimento de aplicações e eliminar a dívida técnica. Alguns dos principais recursos e benefícios do AppMaster.io incluem:

Modelação visual de dados e aplicações de back-end

Com AppMaster.io, os utilizadores podem criar modelos de dados (esquema de base de dados) visualmente, bem como conceber lógica empresarial, API REST e pontos finais WSS. Esta abordagem visual simplifica o processo de design e permite a rápida prototipagem, iteração e teste de aplicações.

Desenvolvimento de aplicações Web e móveis de arrastar e largar

Utilizando a interface AppMaster.io's drag-and-drop, as organizações podem criar aplicações Web e móveis com facilidade, incluindo a conceção da IU e da lógica empresarial para cada componente. Além disso, a plataforma gera aplicações Web utilizando a estrutura Vue3 e aplicações móveis utilizando a estrutura AppMaster's orientada para o servidor baseada em Kotlin, Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

Geração e implantação automáticas de código-fonte

Ao premir o botão "Publish" (Publicar), AppMaster.io gera o código-fonte das aplicações, compila-as, executa testes, empacota-as em contentores docker (apenas backend) e implementa as aplicações na nuvem. Os clientes também podem obter arquivos binários executáveis ou código-fonte (dependendo do plano de assinatura) e hospedar aplicativos no local.

Escalabilidade para casos de uso empresariais e de alta carga

A utilização de aplicações de backend compiladas sem estado, geradas com Go (Golang), permite que as aplicações AppMaster.io demonstrem uma escalabilidade notável para casos de utilização empresariais e de elevada carga. Além disso, uma vez que gera sempre aplicações a partir do zero, garante que não há dívidas técnicas incorridas.

Preços e subscrições flexíveis

AppMasterO .io oferece uma gama de planos de assinatura que atendem a várias necessidades de negócios, desde planos gratuitos para aprendizagem e exploração até planos de nível empresarial para organizações maiores que lançam projetos complexos.

Principais conclusões e o futuro do desenvolvimento de Zerocode

O desenvolvimento Zerocode, que engloba as plataformas low-code e no-code, surgiu como uma solução promissora para colmatar a lacuna de competências na indústria tecnológica. Ao permitir que as empresas criem soluções de software sem necessitarem de uma vasta experiência de codificação, o desenvolvimento de zerocode permite que as organizações ultrapassem a oferta cada vez mais limitada de programadores qualificados para satisfazer a procura crescente de aplicações de software. Eis algumas das principais conclusões a ter em conta quando se analisa o impacto do desenvolvimento de código-zero na indústria tecnológica:

Tempo de colocação no mercado mais rápido: Com o desenvolvimento de código zero, as organizações podem conceber, criar e implementar soluções de software a um ritmo muito mais rápido em comparação com os métodos de desenvolvimento tradicionais.

Com o desenvolvimento de código zero, as organizações podem conceber, criar e implementar soluções de software a um ritmo muito mais rápido em comparação com os métodos de desenvolvimento tradicionais. Redução de custos: Ao eliminar a necessidade de contratar programadores dispendiosos ou de subcontratar projectos, o desenvolvimento de código-zero pode levar a poupanças de custos significativas para as organizações, especialmente as que têm orçamentos limitados.

Ao eliminar a necessidade de contratar programadores dispendiosos ou de subcontratar projectos, o desenvolvimento de código-zero pode levar a poupanças de custos significativas para as organizações, especialmente as que têm orçamentos limitados. Maior agilidade: O desenvolvimento de zerocode incentiva o desenvolvimento iterativo de software, permitindo que as organizações se ajustem e se adaptem rapidamente às mudanças no mercado ou às necessidades dos clientes.

O desenvolvimento de zerocode incentiva o desenvolvimento iterativo de software, permitindo que as organizações se ajustem e se adaptem rapidamente às mudanças no mercado ou às necessidades dos clientes. Adoção mais ampla: Espera-se que a utilização de plataformas de zerocode cresça em todos os sectores, à medida que as empresas continuam a procurar formas rentáveis e eficientes de fornecer soluções de software aos seus clientes e utilizadores.

Espera-se que a utilização de plataformas de zerocode cresça em todos os sectores, à medida que as empresas continuam a procurar formas rentáveis e eficientes de fornecer soluções de software aos seus clientes e utilizadores. Democratização da tecnologia: Ao reduzir as barreiras à entrada de utilizadores não técnicos, o desenvolvimento de código-zero permite que um maior número de indivíduos e organizações mais pequenas participem no processo de desenvolvimento de software, promovendo uma maior inovação e colaboração.

Ao reduzir as barreiras à entrada de utilizadores não técnicos, o desenvolvimento de código-zero permite que um maior número de indivíduos e organizações mais pequenas participem no processo de desenvolvimento de software, promovendo uma maior inovação e colaboração. Foco no talento: Como menos tempo é gasto em tarefas de desenvolvimento de rotina, os programadores qualificados podem concentrar-se em projectos mais complexos e inovadores, aumentando o valor que fornecem a uma organização.

O futuro do desenvolvimento de código-zero parece promissor, com um crescimento contínuo e uma maior adoção prevista em toda a indústria tecnológica. À medida que a tecnologia evolui e as necessidades comerciais continuam a transformar-se rapidamente, a flexibilidade e a agilidade oferecidas pelo desenvolvimento de código zero tornar-se-ão cada vez mais críticas.

Uma plataforma que está a impulsionar o futuro do desenvolvimento de zerocode é AppMaster.io. Sendo uma poderosa plataforma no-code, a AppMaster.io permite aos utilizadores criar aplicações backend, Web e móveis através do design visual, sem necessitarem de conhecimentos tradicionais de programação. Com mais de 60.000 utilizadores e distinções da G2, como High Performer for No-Code Development Platforms e Momentum Leader in No-Code Development Platforms, AppMaster.io é um ator de destaque na esfera de desenvolvimento de código zero em rápido crescimento. Com plataformas como AppMaster.io a liderar o caminho, o futuro do desenvolvimento de zerocode promete maior inovação e melhores soluções em vários sectores.