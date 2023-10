Publieke Sleutel Infrastructuur (PKI)

Public Key Infrastructure (PKI) is een raamwerk dat wordt gebruikt om veilige communicatie, gegevensintegriteit en authenticatie tot stand te brengen bij digitale transacties binnen computernetwerken en op internet gebaseerde diensten. Het speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en naleving in een steeds digitalere wereld, waar de uitwisseling van gevoelige informatie en de bescherming van de identiteit van gebruikers behouden moeten blijven. PKI is gebaseerd op een systeem van cryptografische sleutelparen bestaande uit een privésleutel en een bijbehorende publieke sleutel, die wordt gebruikt om gegevens te versleutelen en te ontsleutelen, waardoor de veilige uitwisseling van informatie tussen partijen wordt gegarandeerd.

In een context van beveiliging en compliance kan PKI worden beschouwd als een holistische infrastructuur voor digitaal identiteitsbeheer die vertrouwt op gestandaardiseerde protocollen, best practices en het gebruik van cryptografische technologieën zoals digitale handtekeningen en certificaten, om betrouwbare communicatie en authenticatie van gebruikers, apparaten, en bronnen binnen een organisatie of via internet. Dit sleutelbeheersysteem maakt de uitgifte, vernieuwing, intrekking en validatie mogelijk van digitale certificaten die publieke sleutels binden aan individuele of apparaatidentiteiten binnen de netwerkinfrastructuur. Centraal in het functioneren van PKI staat de aanwezigheid van certificeringsautoriteiten (CA's), registratieautoriteiten (RA's) en andere essentiële componenten zoals certificaatdirectory's en intrekkingssystemen, die allemaal op een veilige en conforme manier samenwerken en de veiligheid en privacy van datatransmissie in een digitaal ecosysteem.

Volgens het Global PKI Market Research Report werd de PKI-markt in 2019 geschat op ongeveer 1,98 miljard dollar en zal deze naar verwachting tussen 2020 en 2025 een samengesteld jaarlijks groeipercentage (CAGR) van meer dan 14,8% kennen. Deze groei kan worden toegeschreven aan de toenemende behoefte aan veilige communicatie, authenticatie en gegevensbeveiliging in verschillende sectoren, zoals het bankwezen, de gezondheidszorg, IT en e-commerce. Als gevolg hiervan investeren organisaties proactief in geavanceerde beveiligingsmaatregelen om de toenemende cyberdreigingen het hoofd te bieden en te voldoen aan de strenge wettelijke eisen op het gebied van gegevensbescherming en privacy.

Organisaties die het AppMaster no-code platform gebruiken, kunnen profiteren van PKI door veilige communicatiekanalen tussen applicaties te implementeren, waardoor gevoelige gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang en manipulatie. Met AppMaster kunnen klanten backend-, web- en mobiele applicaties creëren die gebruik maken van op PKI gebaseerde beveiligingsmechanismen voor veilige gegevensuitwisseling tussen verschillende services binnen de applicatie of met externe systemen. Dit kan het integreren van PKI-compatibele componenten, zoals SSL/TLS, digitale handtekeningen en gecodeerde opslag, in de applicatiearchitectuur omvatten voor verbeterde beveiliging en compliance.

Gebruiksscenario's van PKI in door AppMaster gegenereerde applicaties kunnen variëren, afhankelijk van de aard van projecten, sectorspecifieke vereisten en nalevingsnormen. Een door AppMaster gegenereerde e-commerce-applicatie kan bijvoorbeeld PKI gebruiken voor veilige servercommunicatie, gebruikersauthenticatie en transactieverwerking, waardoor wordt gegarandeerd dat klantgegevens en financiële informatie gecodeerd zijn en alleen toegankelijk zijn voor geautoriseerde partijen. Op dezelfde manier kunnen toepassingen in de gezondheidszorgsector PKI inzetten om patiëntendossiers te beschermen en veilige communicatie tussen medische professionals en instellingen te garanderen.

Samenvattend is Public Key Infrastructure (PKI) een cruciale beveiligings- en compliancecomponent in moderne digitale ecosystemen, die een vertrouwd systeem biedt voor het uitwisselen van gevoelige informatie, het authenticeren van gebruikers en apparaten en het waarborgen van de gegevensintegriteit. AppMaster no-code platformklanten kunnen PKI-gebaseerde beveiligingsmaatregelen gebruiken in hun backend-, web- en mobiele applicaties, waardoor een hoog beschermingsniveau tegen cyberdreigingen wordt gegarandeerd en wordt voldaan aan relevante wettelijke vereisten op het gebied van gegevensbescherming en privacy. Door PKI op te nemen in het applicatieontwikkelingsproces kunnen organisaties profiteren van een verbeterde beveiligingspositie, verbeterd vertrouwen en versterkte naleving van branchespecifieke standaarden.