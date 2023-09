HTTP (HyperText Transfer Protocol)

Het HyperText Transfer Protocol (HTTP) is een essentiële bouwsteen in de wereld van het World Wide Web en dient als verzoek-antwoordprotocol tussen een client en een server, waardoor de communicatie tussen verschillende soorten systemen via internet mogelijk wordt. Oorspronkelijk ontworpen door Tim Berners-Lee in 1989, is HTTP uitgegroeid van een relatief eenvoudig protocol tot ondersteuning van de complexe en gevarieerde wereld van moderne webontwikkeling.

HTTP is een staatloos protocol, wat betekent dat elk verzoek van een client, zoals een webbrowser, en het bijbehorende antwoord van een server onafhankelijk zijn van eerdere of toekomstige verzoeken. Het protocol is ontworpen om uitbreidbaar te zijn, waardoor ontwikkelaars kunnen voortbouwen op de basismogelijkheden door nieuwe methoden en functies toe te voegen op basis van de evoluerende technologie en vereisten.

In de context van websiteontwikkeling speelt HTTP een cruciale rol bij het leveren van de verschillende bronnen, zoals HTML, CSS, JavaScript, afbeeldingen en andere middelen, van een webserver naar de browser van een gebruiker. Bovendien stelt HTTP gebruikers in staat om te communiceren met webapplicaties door gegevens in te dienen via formulieren, AJAX-oproepen te doen voor dynamische inhoudsupdates en andere gebruikersinteracties te stroomlijnen.

HTTP werkt via het Transmission Control Protocol (TCP), dat zorgt voor een betrouwbare, verbindingsgerichte gegevensoverdracht tussen communicerende apparaten. Om het HTTP-proces te initiëren, brengt een client een TCP-verbinding met de server tot stand, meestal op poort 80 voor HTTP of poort 443 voor HTTPS, waarbij gebruik wordt gemaakt van codering met behulp van Secure Sockets Layer (SSL) of Transport Layer Security (TLS). Zodra de verbinding tot stand is gebracht, verzendt de client een HTTP-verzoek en geeft de server een HTTP-antwoord dat bestaat uit een statuscode, headers en optionele gegevens, zoals een HTML-document of andere bestanden.

De HTTP/1.1-standaard introduceerde verschillende verbeteringen aan het oorspronkelijke protocol, waaronder persistente verbindingen, waardoor meerdere verzoeken en antwoorden via een enkele TCP-verbinding kunnen worden verzonden, en gefragmenteerde overdrachtscodering, die het streamen van grote bestanden vergemakkelijkt. De behoefte aan betere prestaties en beveiliging in webapplicaties leidde echter tot de ontwikkeling van het HTTP/2-protocol, uitgebracht in 2015. Deze bijgewerkte versie introduceert verschillende belangrijke functies, zoals binaire framing, headercompressie, request/response-multiplexing en server-ondersteuning. push, die gezamenlijk leiden tot een efficiëntere, veiligere en snellere webervaring.

