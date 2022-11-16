قم بتوسيع نموذج حالة استجابة APIRequestName خارج
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تُرجع جميع الحقول الخاصة بكائن نموذج حالة الاستجابة لطلب محدد لواجهة برمجة التطبيقات.
وصلات التدفق
- [Input] In - يبدأ تنفيذ الكتلة.
- [Output] Out - يتم تفعيله عندما تنتهي الكتلة من تنفيذها.
اتصالات البيانات
- [Input] Model (model) - يتم توسيع كائن نموذج حالة الاستجابة.
- [Output] Code (integer) - رمز حالة استجابة HTTP .
- [Output] Latency (integer) - زمن استجابة الاستجابة ، بالميلي ثانية.
- [Output] Is Timeout (boolean) - صحيح إذا انتهت مهلة الطلب ، وخطأ في الحالات الأخرى.
- [Output] Response (string) - استجابة نص الخادم بتنسيق نصي. إذا فشل الطلب ولم يكن نص الاستجابة بالتنسيق المحدد في طلبات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية ، فسيكون اتصال بيانات مخرجات النص لكتلة طلب واجهة برمجة التطبيقات الخارجية فارغًا. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام اتصال البيانات هذا لعرض نص الاستجابة الفعلي.