DOCS
us-flag
us flag English us flag Français us flag Español us flag Deutsch us flag Русский us flag 日本語 us flag 한국어 us flag 简体中文 us flag Português us flag हिन्दी us flag বাংলা us flag العربية us flag Bahasa Indonesia us flag Türkçe us flag Italiano us flag Polski us flag Tiếng Việt us flag Nederlands us flag ภาษาไทย
البدء
ابدء
ما هو AppMaster.io
ابدء
هندسة التطبيقات
بداية سريعة
أفضل الممارسات
FAQ
وحدات (تكامل)
الوحدات
اقامة
قائمة الوحدات
تصميم البيانات
ما هي نماذج البيانات
أنواع البيانات
نماذج البيانات
أنواع العلاقة
التوليد التلقائي لنماذج البيانات
قائمة النماذج التي تم إنشاؤها
منطق الأعمال
محرر عمليات الأعمال
أفضل الممارسات لفصل BP
المتغيرات العالمية
كتل المنطق
كتل الرياضيات
سلسلة
قيمة منطقية
مجموعة مصفوفة
التاريخ والوقت
ملف
متفرقات
وظائف النموذج
تطلب API الخارجية نماذج البيانات
نماذج البيانات الافتراضية
من صنع المستخدم BPs
طلبات API الخارجية
المتغيرات
عارضات ازياء
Enums
مصادقة المجموعة
طلبات API الخارجية
التعليمات
نقاط النهاية (API)
تكوين نقاط النهاية
البرامج الوسيطة: Token Auth
أذونات الوصول
تطبيقات الويب
مصمم تطبيقات الويب
العمل مع المكونات
نماذج التسجيل وتسجيل الدخول
سير العمل في تطبيقات الويب
مكونات مصمم الويب
تطبيقات الموبايل
مصمم تطبيقات الجوال
إنشاء تطبيق جوال
واجهة مصمم المحمول
العمل مع الشاشات
العمل مع الحاجيات
نشر تطبيق جوال
الاختبار في AppMaster.io Developer App
النشر على Google Play
النشر في متجر التطبيقات
تعيين
تكوين عمليات النشر
الخدمات السحابية AppMaster.io
تصدير البيانات
السجلات
كيف
استيراد ملف CSV / Excel
إعداد الأزرار
تخطيط واجهة المستخدم

ملفات الوسائط

انقر للنسخ

وحدات للعمل مع الصور وملفات الصوت والفيديو.

مشغل يوتيوب

تضيف وحدة Youtube Player عنصر واجهة مشغل فيديو Youtube إلى تطبيق الويب وتطبيق الجوال.

الحاجيات

  • Youtube player

إعدادات

معامل المعد مسبقا وصف
API Key - يتم توفير مفتاح API الخاص بك عن طريق وحدة تحكم واجهة برمجة تطبيقات Google.

صورة

تضيف وحدة الصورة الوظائف الأساسية للعمل مع الصور.

الإعدادات الإضافية غير مطلوبة.

العمليات التجارية

  • Image: New BMP
  • Image: Crop to Square
  • Image: Downsize KeepAspect
  • Image: Resize
  • Image: New TIFF
  • Image: New Gif
  • Image: Image to PNG
  • Image: Image to JPEG
  • Image: Crop
  • Image: New PNG
  • Image: Image to TIFF
  • Image: New JPEG
  • Image: Image to GIF
  • Image: Image Info
  • Image: Image to BMP
رسائل SMS المستندات