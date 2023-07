Die Python-Tutorial-Anwendung "Tinkerstellar", die zunächst mit Schwerpunkt auf iPad-Nutzern eingeführt wurde, hat kürzlich ein bedeutendes Upgrade erfahren. Das Entwicklerteam hat die Kompatibilität der App auf iPhone ausgeweitet und damit die Zugänglichkeit und die Nutzerbasis deutlich erhöht. Jetzt können Python-Lernende die umfassenden Tutorien, die bisher nur auf dem iPad verfügbar waren, auch in ihrer Hosentasche nutzen.

Neben der Erweiterung der Gerätekompatibilität bringt das bedeutende Upgrade auch ein überarbeitetes Design mit sich. Diese Überarbeitung verbessert die Ästhetik der Benutzeroberfläche der Anwendung und erhöht gleichzeitig die Benutzerfreundlichkeit.

Zu den Verbesserungen gehört auch eine völlig neu gestaltete Registerkarte "Erkunden", in der die Labore nun nach verschiedenen Themen geordnet sind. Diese strukturelle Änderung verbessert die Auffindbarkeit und hilft den Nutzern, relevante Inhalte mühelos zu finden. Darüber hinaus bietet Tinkerstellar 2.0 jetzt eine persönliche Bibliothek", die es den Nutzern ermöglicht, den Lernfortschritt zu verfolgen und heruntergeladene Lektionen zusammenhängend zu verwalten.

Signifikante Verbesserungen gibt es nicht nur im Hinblick auf das Design, sondern auch in Form von neu eingeführten Tutorials und anderen Funktionen. Tinkerstellar unterstützt jetzt auch Python 3.10 und verspricht eine bessere Stabilität. Darüber hinaus wurde die Anzahl der verfügbaren Tutorials in der neuesten Version deutlich erhöht, mit neuen Modulen, die verschiedene Python-Themen abdecken. Die Tutorien reichen nun von den Grundlagen bis hin zu komplexeren Aspekten der Python-Anwendung wie Networking, Web Scraping, Datenvisualisierung und maschinelles Lernen.

