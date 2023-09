Banca dati

Un database, nel contesto dello sviluppo di un sito web, si riferisce a una raccolta organizzata di dati strutturati archiviati in modo da facilitare l'archiviazione, il recupero, la modifica e la cancellazione efficiente delle informazioni. I database costituiscono la spina dorsale di molte applicazioni Web moderne, fornendo l'infrastruttura necessaria per la gestione di grandi volumi di dati e supportando le complesse operazioni eseguite da queste applicazioni. Lo scopo principale di un database è garantire una gestione dei dati affidabile ed efficiente, consentendo così alle applicazioni di accedere e manipolare facilmente le informazioni archiviate.

I database possono essere classificati in diversi tipi, i più comuni sono i database relazionali e NoSQL. I database relazionali utilizzano tabelle per archiviare i dati, ciascuna tabella è costituita da righe e colonne che rappresentano rispettivamente i singoli record e i relativi attributi. Questi database seguono i principi del modello relazionale, che enfatizza la definizione delle relazioni tra le entità di dati utilizzando chiavi primarie ed esterne. Alcuni database relazionali popolari includono PostgreSQL, MySQL e Microsoft SQL Server.

D'altro canto, i database NoSQL adottano diversi modelli di archiviazione dei dati, come sistemi di archiviazione di documenti, valori-chiave, famiglie di colonne e grafici. Questi database sono progettati per gestire dati non strutturati o semistrutturati, che si riscontrano tipicamente nelle applicazioni web su larga scala. Alcuni noti database NoSQL includono MongoDB, Cassandra e Redis.

Quando si tratta di AppMaster, una straordinaria piattaforma no-code per lo sviluppo di siti Web, dispositivi mobili e applicazioni backend, i database svolgono un ruolo fondamentale nel consentire una gestione dei dati senza interruzioni. AppMaster consente ai clienti di creare modelli di dati visivamente accattivanti (schema di database) per le loro applicazioni backend, che possono essere utilizzati insieme alla logica aziendale progettata visivamente (chiamata processi aziendali). Ciò costituisce un solido sistema di gestione dei dati che funge da base per le applicazioni web e mobili che i clienti creano utilizzando la piattaforma AppMaster.

AppMaster fornisce supporto per PostgreSQL e qualsiasi database compatibile con PostgreSQL come database primario per le sue applicazioni. Questi database sono noti per le loro capacità ad alte prestazioni e per l'aderenza alle proprietà ACID (Atomicità, Coerenza, Isolamento, Durabilità), che garantiscono l'affidabilità e la stabilità dei dati archiviati al loro interno. Sfruttando la potenza di PostgreSQL e la sua compatibilità con altri database, le applicazioni AppMaster possono supportare in modo efficiente varie operazioni basate sui dati, rendendole adatte sia a casi d'uso a livello aziendale che a carico elevato.

Inoltre, l'infrastruttura del database di AppMaster incorpora funzionalità avanzate come la generazione automatica di documentazione swagger (API aperta) per endpoints del server, nonché script di migrazione dello schema del database. Ciò facilita la gestione e la manutenzione continua del database durante l'intero ciclo di vita dello sviluppo dell'applicazione, riducendo così le complessità tipicamente associate alla gestione di grandi volumi di dati e semplificando la distribuzione delle applicazioni.

I modelli di dati progettati visivamente di AppMaster, insieme alla sua logica aziendale progettata visivamente, consentono ai clienti di stabilire una solida base di database per le loro applicazioni senza richiedere alcuna esperienza di codifica. Ciò semplifica il processo di creazione, modifica e distribuzione di applicazioni web, mobili e backend, riducendo significativamente tempi e costi di sviluppo rispetto agli approcci di codifica tradizionali. Inoltre, la natura no-code della piattaforma garantisce una perfetta integrazione di vari database e dei componenti associati, fornendo così una soluzione versatile e potente per lo sviluppo di siti Web.

Vale la pena menzionare l'approccio di AppMaster all'eliminazione del debito tecnico, poiché contribuisce a migliorare la stabilità e la manutenibilità complessive delle applicazioni generate. Rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, la piattaforma previene l'accumulo di codice obsoleto o ridondante, garantendo che la struttura del database sottostante rimanga solida ed efficiente. In questo modo, anche un singolo sviluppatore senza competenze tecniche approfondite può facilmente creare soluzioni software scalabili e complete che comprendono backend server, siti Web, portali clienti e applicazioni mobili native.

In conclusione, i database rappresentano un aspetto critico dello sviluppo moderno di siti Web, poiché forniscono l’infrastruttura necessaria per la gestione dei dati nelle applicazioni web, backend e mobili. La piattaforma no-code di AppMaster semplifica il processo di incorporazione di vari database nelle applicazioni, consentendo ai clienti di creare facilmente soluzioni scalabili e ad alte prestazioni. Automatizzando la generazione dello schema del database, della documentazione API e degli script di migrazione, AppMaster promuove una gestione efficiente dei dati e garantisce l'integrità e la stabilità delle applicazioni che genera. Sfruttando i vantaggi dei database in combinazione con modelli di dati e logica di business progettati visivamente, AppMaster offre una piattaforma potente ed efficiente per lo sviluppo rapido di applicazioni, rendendolo ideale per un'ampia gamma di clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.