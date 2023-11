Im Kontext der Datenmodellierung ist ein Data Warehouse ein großes, zentralisiertes Repository, das die Business-Intelligence-Aktivitäten einer Organisation wie Berichterstellung, Analyse und Entscheidungsfindung erleichtert. Ziel von Data Warehouses ist es, eine einheitliche Plattform bereitzustellen, die riesige Mengen strukturierter und halbstrukturierter Daten speichert, verarbeitet und verwaltet, die häufig aus verschiedenen unterschiedlichen Quellen stammen. Zu diesen Quellen können Transaktionsdatenbanken, Protokolldateien, externe Datenfeeds und mehr gehören. Durch die konsistente und organisierte Integration und Speicherung großer Mengen historischer Daten ermöglicht ein Data Warehouse Unternehmen die Analyse von Trends, die Durchführung tiefgreifender Datenanalysen und die Optimierung von Geschäftsprozessen.

Dedizierte Softwaretools, sogenannte ETL-Prozesse (Extract, Transform, and Load), haben die Aufgabe, Daten aus Quellsystemen zu extrahieren, sie anschließend in ein gemeinsames Schema umzuwandeln und in das Data Warehouse zu laden. Dieser Konsolidierungsprozess gewährleistet die Einheitlichkeit und Konsistenz der Daten im gesamten Data Warehouse und ermöglicht eine effiziente Datenanalyse und Berichterstattung. Data Warehouses sind außerdem darauf ausgelegt, eine schnelle Abfrageleistung zu unterstützen, sodass Benutzer schnell auf relevante Informationen zugreifen und bei Bedarf aufschlussreiche Berichte erstellen können.

Moderne Data Warehouses basieren typischerweise auf relationalen Datenbankverwaltungssystemen (RDBMS) oder spaltenbasierten Datenbankverwaltungssystemen (CDBMS), die für leseintensive Analysevorgänge optimiert sind. Sie nutzen Techniken wie Indizierung, Partitionierung und materialisierte Ansichten, um die Leistung zu verbessern und einen schnellen Datenabruf zu ermöglichen. Einige Data Warehouses nutzen auch cloudbasierte Technologien und Big-Data-Frameworks wie Hadoop und Spark, um größere Datenverarbeitungs- und Speicheranforderungen zu bewältigen.

Die Data Warehouse-Architektur besteht im Allgemeinen aus drei Hauptkomponenten: Datenquellenschicht, Integrationsschicht und Präsentationsschicht. Die Datenquellenschicht bietet Zugriff auf Rohdaten aus verschiedenen Quellen, während die Integrationsschicht die ETL-Prozesse, Datenbereinigung und Datentransformationen verwaltet. Schließlich fungiert die Präsentationsschicht als Gateway für Endbenutzer, um auf die im Data Warehouse gespeicherten Daten zuzugreifen und bei Bedarf Berichte und Visualisierungen zu erstellen.

