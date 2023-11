Ein logisches Datenmodell (Logical Data Model, LDM) ist ein wesentlicher Bestandteil des Datenmodellierungsprozesses, insbesondere wenn no-code Plattform von AppMaster zur Entwicklung umfangreicher Anwendungen für verschiedene Domänen eingesetzt wird. Das LDM dient als Darstellung der Informationsarchitektur einer Organisation und soll eine klare, strukturierte und intuitive Sicht auf die Daten innerhalb eines Systems bieten, um die herum reale Geschäftsprozesse entworfen und implementiert werden können.

Im Kern konzentriert sich ein logisches Datenmodell in erster Linie auf die Definition der logischen Struktur und Organisation der Daten eines Unternehmens, unabhängig von spezifischen Technologie- oder physischen Implementierungsdetails. Dadurch eignet sich das LDM gut für Entwurfsentscheidungen, die Kommunikation zwischen technischen und nicht-technischen Beteiligten und dient als Blaupause zur Anleitung von Entwicklern bei der Systemimplementierung. Kurz gesagt kann es als Abstraktion beschrieben werden, die die Lücke zwischen Geschäftsanforderungen und dem endgültigen Datenbankschema effektiv schließt.

Das LDM verwendet eine einheitliche Methodik zur Darstellung der Datenmodellkomponenten, zu denen typischerweise Entitäten, Attribute, Beziehungen und Einschränkungen gehören. Entitäten sind die primären Objekte innerhalb eines Systems, die realen Konzepten oder Objekten entsprechen. Attribute hingegen charakterisieren die Eigenschaften oder Merkmale einer Entität. Beziehungen definieren die Verbindungen und Interaktionen zwischen verschiedenen Entitäten und ermöglichen ein umfassendes Verständnis der Zusammenhänge im gesamten Datenmodell. Schließlich erzwingen Einschränkungen bestimmte Bedingungen oder Regeln für die Daten und gewährleisten so die Integrität und Konsistenz im gesamten Datenmodell.

Die Erstellung eines logischen Datenmodells in der AppMaster Plattform ist ein unkomplizierter Prozess, der es Benutzern ermöglicht, kohärente Datenmodelle für ihre Backend-, Web- und mobilen Anwendungen visuell zu erstellen. Diese Modelle ermöglichen letztendlich eine nahtlose Integration in Anwendungsentwicklungsprozesse und beschleunigen so den gesamten Entwicklungslebenszyklus weiter. Die AppMaster Plattform generiert Anwendungen mit zahlreichen Funktionen wie einem visuell gestalteten Datenbankschema, Geschäftslogik mit Geschäftsprozessen (BP), REST-API und WSS-Endpunkten, die verschiedenen Anwendungsanforderungen gerecht werden.

Bei der Arbeit mit der AppMaster Plattform spielt das logische Datenmodell eine entscheidende Rolle bei der Erzielung mehrerer wichtiger Vorteile und ergänzt oft die anderen Aspekte der Anwendungsentwicklung:

Verbessertes Verständnis der Geschäftsanforderungen: Ein gut strukturiertes und detailliertes LDM hilft Stakeholdern, die unterschiedlichen Datenanforderungen der Organisation effektiv zu dokumentieren und zu verstehen, und fördert so eine bessere Abstimmung zwischen Geschäftszielen und Anwendungsentwicklungsbemühungen.

Verbesserung der Zusammenarbeit: Das LDM fungiert als gemeinsamer Bezugspunkt für verschiedene Stakeholder aus unterschiedlichen Bereichen, wie z. B. Datenanalysten, Datenmodellierer, Datenbankadministratoren und Softwareentwickler. Diese funktionsübergreifende Zusammenarbeit führt zu einem einheitlicheren Ansatz für Datenmanagement und Systemdesign.

Modulare und wiederverwendbare Designelemente: Das LDM fördert die systematische Organisation und Kategorisierung von Datenelementen, die problemlos über verschiedene Anwendungskomponenten, Projekte oder Domänen hinweg wiederverwendet oder geändert werden können. Dieser modulare Ansatz ermöglicht auch eine bessere Anpassungsfähigkeit und Skalierbarkeit im Anwendungsentwicklungszyklus.

Datenkonsistenz und Durchsetzung der Integrität: Der Einsatz eines umfassenden LDM mit geeigneten Einschränkungen stellt sicher, dass die Daten im gesamten System konsistent und genau bleiben, was letztendlich zu einem qualitativ hochwertigen Softwareprodukt führt, das den Best Practices und Standards der Branche entspricht.

Optimierter Anwendungsentwicklungsprozess: Mit einem klaren und klar definierten LDM kann die AppMaster Plattform mithilfe verschiedener Frameworks und Technologien Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen generieren. Dadurch können sich Entwickler auf detailliertere Aspekte der Anwendungsentwicklung konzentrieren, die Effizienz verbessern und die Markteinführungszeit verkürzen.

Die erweiterten Funktionen der AppMaster Plattform sowie die Implementierung eines detaillierten und genauen logischen Datenmodells ermöglichen es Anwendungsentwicklern, komplexe und anspruchsvolle Projekte einfach und flexibel zu übernehmen. Das LDM dient effektiv als Grundlage für die Generierung skalierbarer und leistungsstarker Lösungen, die den Anforderungen verschiedener Unternehmen und Branchen gerecht werden. Durch den Einsatz eines robusten logischen Datenmodells in der AppMaster Plattform können Entwickler einen revolutionären Ansatz für die Anwendungsentwicklung nutzen, der zehnmal schneller und dreimal kostengünstiger ist und so erfolgreiche Ergebnisse für Unternehmen im gesamten Spektrum gewährleistet.