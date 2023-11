Nel contesto della modellazione dei dati, un Data Warehouse è un ampio repository centralizzato che facilita le attività di business intelligence di un'organizzazione, come reporting, analisi e processo decisionale. I data warehouse mirano a fornire una piattaforma unificata che archivia, elabora e gestisce enormi volumi di dati strutturati e semistrutturati, spesso ottenuti da varie fonti disparate. Queste origini possono includere database transazionali, file di registro, feed di dati esterni e altro ancora. Integrando e archiviando grandi quantità di dati storici in modo coerente e organizzato, un Data Warehouse consente alle organizzazioni di analizzare tendenze, eseguire data mining approfondito e ottimizzare i processi aziendali.

Strumenti software dedicati, noti come processi Extract, Transform e Load (ETL), hanno il compito di estrarre i dati dai sistemi di origine, la loro successiva trasformazione per conformarsi a uno schema comune e il loro caricamento nel Data Warehouse. Questo processo di consolidamento garantisce l'uniformità e la coerenza dei dati in tutto il data warehouse, consentendo un'analisi e un reporting efficienti dei dati. I data warehouse sono inoltre progettati per supportare prestazioni di query ad alta velocità, consentendo agli utenti di accedere rapidamente alle informazioni rilevanti e generare report approfonditi su richiesta.

I moderni data warehouse sono in genere costruiti su sistemi di gestione di database relazionali (RDBMS) o sistemi di gestione di database colonnari (CDBMS), ottimizzati per operazioni analitiche ad alta intensità di lettura. Impiegano tecniche come l'indicizzazione, il partizionamento e le visualizzazioni materializzate per migliorare le prestazioni e facilitare il recupero rapido dei dati. Alcuni data warehouse utilizzano anche tecnologie basate su cloud e framework per big data, come Hadoop e Spark, per gestire requisiti di elaborazione e archiviazione dei dati su larga scala.

L'architettura del data warehouse comprende comunemente tre componenti principali: livello origine dati, livello di integrazione e livello di presentazione. Il Data Source Layer fornisce l'accesso ai dati grezzi da varie fonti, mentre il Integration Layer gestisce i processi ETL, la pulizia dei dati e le trasformazioni dei dati. Infine, il livello di presentazione funge da gateway per consentire agli utenti finali di accedere ai dati archiviati nel data warehouse e generare report e visualizzazioni secondo necessità.

