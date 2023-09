CRUD API (Erstellen, Lesen, Aktualisieren, Löschen)

Eine CRUD-API (Create, Read, Update, Delete) ist ein weit verbreitetes Architekturmuster in der Welt der Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs). Es wird von Entwicklern verwendet, um Ressourcen in einem System einfach zu manipulieren, indem es einen gemeinsamen Satz von Operationen bereitstellt. CRUD-APIs ermöglichen Interaktionen zwischen Clients (Frontend-Anwendungen) und Servern (Backend-Anwendungen) zur Ausführung typischer Datenbankfunktionen nach einem standardisierten Methodensatz.

Im Kontext der no-code Plattform AppMaster spielt die CRUD-API eine entscheidende Rolle bei der Überbrückung der Lücke zwischen den Server- und Clientanwendungen. AppMaster können Kunden mithilfe fortschrittlicher visueller Tools komplexe, leistungsstarke Anwendungen entwerfen und generieren. Verschiedene AppMaster Komponenten wie der BP Designer, die REST-API und WSS- endpoints sind integraler Bestandteil der CRUD-API-Implementierung. Diese Komponenten verwalten den Informationsfluss über verschiedene Anwendungsschichten hinweg sicher und effizient.

Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen sind die vier grundlegenden Operationen der CRUD-API, die den grundlegenden SQL-Befehlen entsprechen: INSERT, SELECT, UPDATE bzw. DELETE. Diese Vorgänge sind für die Verwaltung des Lebenszyklus von Ressourcen in einer Anwendung unerlässlich.

Erstellen: Der Vorgang „Erstellen“ umfasst das Hinzufügen neuer Ressourcen oder Daten zum System. Wenn Sie sich beispielsweise auf einer Website anmelden, werden Benutzerinformationen mithilfe eines Erstellungsvorgangs erfasst und in einer Datenbank gespeichert. Mit dem visuellen Datenmodellierer von AppMaster können Benutzer Schemata zum Generieren von Anfragen und Antworten in einer benutzerfreundlichen Umgebung erstellen.

Lesen: Der Lesevorgang ruft vorhandene Ressourcen aus dem System ab, ohne Änderungen vorzunehmen. Dieser Vorgang kann weiter in zwei Kategorien unterteilt werden: Abrufen einer einzelnen Ressource oder Abrufen mehrerer Ressourcen. Die Anzeige einer Liste registrierter Benutzer auf einem Dashboard erfolgt beispielsweise über einen Lesevorgang. Die Backend-Anwendungen von AppMaster kommunizieren mit Postgresql-kompatiblen Datenbanken und sorgen so für ein nahtloses Erlebnis beim Abrufen von Daten.

Update: Der Update-Vorgang ändert vorhandene Ressourcen im System. Wenn ein Benutzer beispielsweise seine Adresse ändert, sorgt ein Aktualisierungsvorgang dafür, dass die neuen Informationen gespeichert werden. Der Business Process Designer von AppMaster bietet eine intuitive Möglichkeit, mit Ressourcenaktualisierungen verbundene Geschäftslogik visuell zu entwerfen und so den Entwicklungsprozess erheblich zu vereinfachen.

Löschen: Der Löschvorgang entfernt Ressourcen dauerhaft aus dem System. Wenn ein Benutzer beispielsweise sein Konto löscht, werden alle zugehörigen Daten aus der Datenbank entfernt. AppMaster gewährleistet das sichere Löschen von Ressourcen und fördert so die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

Durch die Übernahme des CRUD-API-Musters gewährleistet AppMaster eine größere Flexibilität, Skalierbarkeit und Wartbarkeit von Anwendungen. Generierte Anwendungen können ein breites Spektrum an Anwendungsfällen bewältigen, von kleinen Unternehmen bis hin zu Unternehmen mit hoher Auslastung. Kunden können generierte APIs leicht verstehen und mit ihnen interagieren, da sie sich an einen Standardsatz von Vorgängen halten. Generierte REST-APIs entsprechen den Swagger-Spezifikationen (Open API), was die Interoperabilität mit anderen Systemen weiter verbessert und die API-Dokumentation und -Tests vereinfacht.

Darüber hinaus ermöglicht no-code Plattform von AppMaster Benutzern die Generierung neuer Anwendungsversionen in weniger als 30 Sekunden, wodurch Ausfallzeiten bei Aktualisierungen reduziert werden. Durch die ständige Neugenerierung von Anwendungen von Grund auf werden technische Schulden beseitigt und sichergestellt, dass alle generierten Anwendungen den Anforderungen entsprechen und die neuesten Technologien verwenden. AppMaster Anwendungen werden mit modernsten Sprachen und Frameworks wie Go (Golang), Vue3, Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI generiert, was zu hochoptimierten und leistungsorientierten Anwendungen führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die CRUD-API ein grundlegendes und vielseitiges Architekturmuster ist, das eine Reihe von Vorteilen für die moderne Anwendungsentwicklung bietet. Die no-code Plattform von AppMaster nutzt das CRUD-API-Muster, um den Entwicklungsprozess zu beschleunigen und gleichzeitig Komplexität und technische Schulden zu reduzieren. Durch die Nutzung der Leistungsfähigkeit von CRUD-APIs ermöglicht AppMaster seinen Kunden die Entwicklung leistungsstarker, skalierbarer und kosteneffizienter Lösungen für Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, die den unterschiedlichen Anforderungen von Unternehmen aller Branchen effektiv gerecht werden. Die AppMaster Plattform ist ein Beweis für die Bedeutung und Relevanz des CRUD-API-Musters in der heutigen Softwareentwicklungslandschaft.