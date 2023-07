Die Wahl der richtigen Zerocode-Plattform(ohne Code) für Ihr Unternehmen ist eine wichtige Entscheidung, die sich erheblich auf Ihren Entwicklungsprozess und Ihren Gesamterfolg auswirken kann. Mit dem rasanten Wachstum von Zerocode-Tools und -Frameworks gibt es eine große Auswahl an Plattformen, die jeweils einzigartige Funktionen und Möglichkeiten bieten.

Die Navigation in diesem Bereich kann jedoch überwältigend und herausfordernd sein. Dieser Blog-Artikel soll Ihnen bei der Auswahl einer Plattform helfen, die zu Ihren Geschäftszielen, Projektanforderungen und dem Fachwissen Ihres Teams passt. Wir gehen auf wichtige Faktoren, Schlüsselfunktionen und praktische Tipps ein, um einen erfolgreichen Auswahlprozess zu gewährleisten. Unabhängig davon, ob Sie ein Startup, ein mittelständisches Unternehmen oder ein Großunternehmen sind, wird dieser Leitfaden das Wissen vermitteln, das Sie benötigen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen und Zerocode effektiv zu nutzen.

Zu berücksichtigende Schlüsselfaktoren

Bei der Suche nach der idealen No-Code-Plattform für Ihr Unternehmen ist es wichtig, bestimmte Faktoren zu berücksichtigen, die die Effektivität der gewählten Lösung beeinflussen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die Sie bei der Evaluierung Ihrer Optionen berücksichtigen sollten:

Benutzerfreundlichkeit und Lernkurve

No-code Plattformen sollen den Entwicklungsprozess vereinfachen und auch für Nicht-Programmierer zugänglich sein. Stellen Sie sicher, dass die gewählte Plattform benutzerfreundlich ist und Ihrem Team eine nahtlose Lernerfahrung bietet. Die Plattform sollte über eine intuitive Benutzeroberfläche, eine übersichtliche Dokumentation und leicht zugängliche Tutorials verfügen, um auch Benutzern mit begrenzten technischen Kenntnissen einen schnellen Einstieg zu ermöglichen.

Flexibilität und Anpassbarkeit

Obwohl die Plattformen von no-code darauf abzielen, verschiedene Geschäftsanforderungen zu erfüllen, benötigen Sie möglicherweise spezifische Anpassungen, um die gewünschte Funktionalität zu erreichen. Ziehen Sie Plattformen in Betracht, die ein hohes Maß an Flexibilität in Bezug auf Design und Funktionen bieten, um sich an Änderungen anzupassen, wenn Ihr Unternehmen wächst oder sich weiterentwickelt.

Skalierbarkeit

Ein entscheidender Faktor bei der Auswahl einer no-code Plattform ist ihre Skalierbarkeit. Die Plattform sollte so konzipiert sein, dass sie bei einer Ausweitung Ihres Unternehmens eine höhere Arbeitslast und höhere Benutzeranforderungen bewältigen kann. Informieren Sie sich in der Dokumentation des Anbieters über die Fähigkeit der Plattform, Ihre aktuellen und zukünftigen Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Integrationsfähigkeiten

Ein wesentlicher Vorteil der Plattformen von no-code ist ihre Fähigkeit zur Integration mit Tools und Diensten von Drittanbietern. Prüfen Sie die Kompatibilität der Plattform mit den Systemen und Tools, auf die Ihr Unternehmen angewiesen ist, wie z. B. CRM, Analytik oder Zahlungsprozessoren. Die Interoperabilität der Plattformen ermöglicht ein kohärentes Software-Ökosystem und automatisiert Arbeitsabläufe, was die Gesamteffizienz erhöht.

Unterstützung durch den Anbieter

Bei der Einführung einer neuen Technologie spielt die Unterstützung durch den Anbieter eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung potenzieller Herausforderungen. Entscheiden Sie sich für eine Plattform, die von einem reaktionsschnellen Supportteam unterstützt wird, das Ressourcen wie Tutorials, Community-Foren und technische Unterstützung bei der Lösungsimplementierung und Fehlerbehebung bietet.

Preisgestaltung

No-code Die Preise für Plattformen variieren je nach Funktionen, Ressourcen und Nutzungsumfang. Informieren Sie sich über verschiedene Preisoptionen, einschließlich kostenloser Testversionen und kostenpflichtiger Abonnements, um eine geeignete Option für Ihre Bedürfnisse und Ihr Budget zu finden. Berücksichtigen Sie sowohl die anfänglichen Kosten als auch die langfristigen Ausgaben während des Lebenszyklus der Plattform.

Top-Anbieter von Zerocode-Plattformen

Der Markt für die Zerocode-Entwicklung wächst rasant, und viele Plattformen bieten eine große Vielfalt an Funktionen und Möglichkeiten. Im Folgenden finden Sie einige beliebte Anbieter von no-code Plattformen:

Appian : Appian ist bekannt für seinen starken Fokus auf das Geschäftsprozessmanagement und bietet eine gut durchdachte, integrierte no-code Lösung, die Prozessautomatisierung, KI und Analytik kombiniert.

: Appian ist bekannt für seinen starken Fokus auf das Geschäftsprozessmanagement und bietet eine gut durchdachte, integrierte Lösung, die Prozessautomatisierung, KI und Analytik kombiniert. OutSystems : OutSystems ist eine low-code Plattform, die eine intuitive visuelle Schnittstelle für die schnelle Erstellung und Bereitstellung komplexer Anwendungen bietet. Der Schwerpunkt der Plattform liegt auf Wiederverwendbarkeit, Best Practices und Zusammenarbeit.

: OutSystems ist eine Plattform, die eine intuitive visuelle Schnittstelle für die schnelle Erstellung und Bereitstellung komplexer Anwendungen bietet. Der Schwerpunkt der Plattform liegt auf Wiederverwendbarkeit, Best Practices und Zusammenarbeit. Mendix : Mendix überbrückt die Lücke zwischen No-Code- und Low-Code-Entwicklung durch eine leistungsstarke visuelle Modellierungsumgebung, die es sowohl Entwicklern als auch Nicht-Programmierern ermöglicht, bei der Anwendungsentwicklung zusammenzuarbeiten.

: Mendix überbrückt die Lücke zwischen No-Code- und Low-Code-Entwicklung durch eine leistungsstarke visuelle Modellierungsumgebung, die es sowohl Entwicklern als auch Nicht-Programmierern ermöglicht, bei der Anwendungsentwicklung zusammenzuarbeiten. Bubble Bubble ist bekannt für seine Fähigkeit, Web- und Mobilanwendungen mit einem hohen Maß an Anpassbarkeit und Flexibilität zu erstellen, was es zu einer attraktiven Wahl für Unternehmer und Start-ups macht.

ist bekannt für seine Fähigkeit, Web- und Mobilanwendungen mit einem hohen Maß an Anpassbarkeit und Flexibilität zu erstellen, was es zu einer attraktiven Wahl für Unternehmer und Start-ups macht. Wix : Wix ist eine beliebte Plattform ( no-code ) für die Erstellung von Websites, Blogs und E-Commerce-Sites mit Schwerpunkt auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Sie bietet auch den Wix App Builder für die Erstellung von mobilen Apps.

: Wix ist eine beliebte Plattform ( ) für die Erstellung von Websites, Blogs und E-Commerce-Sites mit Schwerpunkt auf Design und Benutzerfreundlichkeit. Sie bietet auch den Wix App Builder für die Erstellung von mobilen Apps. Webflow Webflow bietet eine responsive Webdesign-Plattform mit einem leistungsstarken visuellen CSS-Editor. Sie ermöglicht es Benutzern, vollständig benutzerdefinierte Webanwendungen zu erstellen, indem sie Layouts und Stile ohne Programmierung entwerfen.

Die Plattformen dieser Anbieter haben jeweils ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten. Bewerten Sie die oben genannten Faktoren, wenn Sie die Anbieter in Betracht ziehen, um sicherzustellen, dass sie Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen.

AppMaster: Eine leistungsfähige No-Code Lösung für Unternehmen

AppMaster ist eine führende no-code Plattform, die umfassende Funktionen für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet. Die Plattform bietet leistungsstarke Tools zum Entwerfen und Bereitstellen von Anwendungen mit minimalen Programmierkenntnissen und ist daher für eine Vielzahl von Unternehmen geeignet. Im Folgenden finden Sie einige der wichtigsten Funktionen und Vorteile von AppMaster:

Visuelle Modellierung und Geschäftsprozessdesign

AppMaster ermöglicht es Anwendern, Datenmodelle und Geschäftslogik mithilfe des intuitiven Business Process (BP) Designers visuell zu erstellen. Dies ermöglicht es Unternehmen, Anwendungen effizienter zu entwickeln, ohne dass spezielle Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Anpassung und Flexibilität

Die Plattform bietet erweiterte Anpassungsoptionen, die es den Nutzern ermöglichen, Web- und mobile Anwendungsoberflächen mit Drag-and-Drop-Funktionalität zu erstellen. Die Geschäftslogik für jede Komponente kann mit den Web- und Mobile-BP-Designern entworfen werden, so dass die Anwendungen vollständig interaktiv und an unterschiedliche Anforderungen anpassbar sind.

Geschwindigkeit und Effizienz

Mit AppMaster können Unternehmen Anwendungen bis zu 10-mal schneller und 3-mal kostengünstiger entwickeln und bereitstellen als mit herkömmlichen Methoden. Da die Plattform technische Schulden eliminiert und Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn sich die Anforderungen ändern, kann selbst ein einzelner Entwickler umfassende Softwarelösungen erstellen, die Server-Backend, Websites, Kundenportale und native mobile Anwendungen umfassen.

Skalierbarkeit und Integration

AppMaster generiert Anwendungen, die mit jeder PostgreSQL-kompatiblen Datenbank arbeiten können und eine bemerkenswerte Skalierbarkeit für Unternehmens- und Hochlast-Anwendungsfälle aufweisen. Dies macht es ideal für Unternehmen, die eine Lösung suchen, die mit ihren Anforderungen wachsen kann.

No-code zu den Full-Code-Möglichkeiten

Die Plattform generiert echte Anwendungen, komplett mit Quellcode und ausführbaren Binärdateien, was sie zu einer vielseitigen Lösung macht. Die Benutzer können mit der Entwicklung von no-code beginnen und bei Bedarf zu Vollcode übergehen, was den unterschiedlichen technischen Kenntnissen der Teams entgegenkommt.

AppMaster ist eine leistungsstarke und flexible no-code Lösung für Unternehmen, die Anwendungen effizient entwickeln wollen, ohne Kompromisse bei Qualität und Funktionalität einzugehen. Von kleinen Unternehmen bis hin zu Großprojekten bietet AppMaster eine zugängliche und leistungsstarke Plattform für die Anwendungsentwicklung.

Schritte zur erfolgreichen Implementierung einer Zerocode-Plattform

Die Implementierung einer no-code Plattform in Ihrem Unternehmen erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen. Im Folgenden finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Beste aus der von Ihnen gewählten no-code Plattform herauszuholen:

Definieren Sie Ihre Ziele und Anforderungen: Beginnen Sie damit, Ihre Projektziele und -anforderungen klar zu umreißen. Bestimmen Sie die Anwendungen, die Sie erstellen wollen, und die benötigten Funktionen. Dieser Schritt wird Ihnen helfen zu verstehen, welche no-code Plattform am besten für Ihr Unternehmen geeignet ist. Evaluieren und wählen Sie die richtige Plattform aus: Bewerten Sie die verfügbaren no-code Plattformen anhand Ihrer Ziele und Anforderungen. Berücksichtigen Sie dabei Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassbarkeit, Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten, Anbieterunterstützung und Kosten. Informieren Sie sich über AppMaster , ein leistungsstarkes und skalierbares no-code Tool, das umfassende Funktionen für die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen bietet. Investieren Sie in Schulung und Dokumentation: Obwohl die Plattformen von no-code für Benutzer ohne Programmierkenntnisse konzipiert sind, sind Schulungen und Dokumentationen sehr hilfreich. Investieren Sie in Ressourcen, die Ihrem Team helfen, das Beste aus der Plattform herauszuholen. Die meisten Anbieter von no-code bieten Tutorials, Webinare und Community-Foren an, um den Lernprozess zu unterstützen. Entwerfen Sie Arbeitsabläufe und Prozesse: Sobald Sie ein klares Verständnis für die Möglichkeiten der Plattform haben, entwerfen Sie die Arbeitsabläufe und Prozesse, die Sie in Ihren Anwendungen implementieren möchten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Team in Bezug auf die Struktur, die Benutzerfreundlichkeit und die Funktionen der Anwendung auf derselben Seite steht. Testen Sie früh und oft: Führen Sie während des Entwicklungsprozesses gründliche Tests durch. Ermitteln Sie alle Probleme und nehmen Sie die notwendigen Anpassungen vor, bevor die Anwendungen bereitgestellt werden. Häufige Tests tragen dazu bei, Risiken zu minimieren, die Fehlersuche zu vereinfachen und sicherzustellen, dass das Endprodukt Ihren Erwartungen entspricht. Sammeln und analysieren Sie Feedback: Sammeln Sie nach der Bereitstellung Ihrer Anwendungen das Feedback der Benutzer. Anhand dieser Informationen können Sie die Leistung der Anwendung, die Benutzerfreundlichkeit und verbesserungswürdige Bereiche beurteilen. Iterieren und verbessern: Nutzen Sie das gesammelte Feedback, um Ihre Anwendungen, Prozesse und Arbeitsabläufe weiter zu verfeinern. Durch kontinuierliche Iteration und Verbesserung können Sie mit den sich ändernden Anforderungen Schritt halten und sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Fazit

Die Wahl der richtigen Zerocode-Plattform für Ihr Unternehmen ist eine wichtige Entscheidung, die Ihren Entwicklungsprozess und Ihren Gesamterfolg stark beeinflussen kann. Bei der Vielzahl der verfügbaren Zerocode-Tools und -Frameworks ist es wichtig, sich in diesem Bereich effektiv zurechtzufinden. Dieser Artikel enthält einen umfassenden Leitfaden, der Ihnen bei der Auswahl einer Plattform helfen soll, die zu Ihren Geschäftszielen, Projektanforderungen und der Kompetenz Ihres Teams passt.

Indem Sie Faktoren wie Benutzerfreundlichkeit, Anpassungsoptionen, Skalierbarkeit, Integrationsmöglichkeiten, Anbieterunterstützung und Preisgestaltung berücksichtigen, können Sie eine fundierte Entscheidung treffen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht wird. Darüber hinaus können Sie durch die Untersuchung beliebter Zerocode-Plattformanbieter wie AppMaster, Appian, OutSystems, Mendix, Bubble, Wix und Webflow eine Reihe von Optionen in Betracht ziehen.