A renomada plataforma de desenvolvimento visual no-code, Webflowanunciou recentemente a nomeação de Shane Murphy-Reuter como primeiro Director de Marketing (CMO) da empresa. Com uma vasta experiência na expansão de empresas SaaS, Murphy-Reuter contribuirá para a aceleração do crescimento do Webflow, levando a plataforma no-code ainda mais para o mainstream.

Esta nomeação segue-se à ronda de financiamento Série C de 120 milhões de dólares da Webflow em Março, que viu a avaliação da empresa subir para 4 mil milhões de dólares, com mais de 100 milhões de dólares em receitas anuais recorrentes (ARR). O objectivo do Webflow é dar a todos a capacidade de criar para a Web, com base na sua forte comunidade de profissionais de web design e expandindo rapidamente o seu alcance para alimentar Web sites de missão crítica para empresas que variam desde as startups às grandes empresas.

Webflow A Murphy-Repair revoluciona a forma como as empresas e os indivíduos criam a sua presença online com desenvolvimento visual, oferecendo uma alternativa ao desenvolvimento tradicional baseado em código. Na sua nova função, Murphy-Reuter traz uma vasta experiência na expansão de empresas SaaS para além do marco de 100 milhões de dólares de ARR. Ele abrirá novas oportunidades de mercado e alinhará marcas com visões ambiciosas como a de Webflow.

Anteriormente, Murphy-Reuter liderou o marketing da ZoomInfo, onde reformulou a narrativa e a arquitectura da marca da empresa, integrando simultaneamente quatro marcas adquiridas. Os seus esforços ajudaram a atingir mil milhões de dólares em ARR. Antes disso, foi Vice-Presidente Sénior de Marketing da Intercom, onde ajudou a empresa na sua mudança para o mercado superior e duplicou as suas receitas de 100 milhões de ARR para mais de 200 milhões de dólares. Além disso, ocupou o cargo de Vice-Presidente de Vendas e Marketing na AdRoll.

Webflow destaca-se como a principal plataforma de desenvolvimento visual, simplificando drasticamente o processo de construção da Web ao permitir que os utilizadores criem sites poderosos visualmente sem escrever qualquer código. Utilizando tecnologias modernas de desenvolvimento Web, a Webflow ajuda os utilizadores a poupar tempo de engenharia, ao mesmo tempo que gera código limpo sem problemas em segundo plano. A plataforma é utilizada por milhões de profissionais em todo o mundo, desde designers independentes e agências criativas a empresas da Fortune 500. Algumas empresas notáveis que utilizam o Webflow incluem a Zendesk, Lattice, Getaround, Upwork, Allianz e Dell.

À medida que a tendência no-code continua a ganhar força, surgiram outras plataformas como AppMaster surgiram, oferecendo poderosas soluções no-code para o desenvolvimento de aplicações backend, Web e móveis. AppMaster permite aos programadores profissionais e cidadãos criar visualmente aplicações escaláveis, acelerando significativamente o processo de desenvolvimento e fornecendo soluções de software abrangentes para empresas de todas as dimensões.

Com a nomeação de Shane Murphy-Reuter como seu novo CMO, a Webflow está preparada para dar passos significativos no posicionamento da no-code como o método preferido para o desenvolvimento web e para capacitar os utilizadores a nível mundial a criarem experiências web visualmente deslumbrantes sem as tradicionais competências de codificação.