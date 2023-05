Webflow, o popular construtor de sites no-code, divulgou recentemente sua rodada de financiamento da Série C de US$ 120 milhões, avaliando favoravelmente a empresa em impressionantes US$ 4 bilhões. Com mais de US$ 330 milhões levantados em financiamento total, a empresa está se aventurando em uma nova e empolgante oportunidade de investimento, concentrando-se em um programa de subsídios comunitários de US$ 10 milhões voltado para seus usuários.

De acordo com uma postagem no blog do CEO e cofundador da Webflow, Vlad Magdalin, espera-se que o programa de subsídios comunitários seja lançado nos próximos meses. O programa se concentrará na promoção do envolvimento da comunidade, aprendizado e eventos de networking em todo o mundo, além de fornecer suporte financeiro para freelancers que trabalham em projetos humanitários e sem fins lucrativos.

Fundada em 2013, Webflow foi pioneira em uma das ferramentas de software de web design baseadas em nuvem mais populares do setor, que gera automaticamente código de back-end para usuários que criam negócios baseados na web. A última rodada de financiamento foi liderada pela Y Combinator Continuity, com a participação de investidores existentes, como CapitalG, Accel e Silversmith, entre outros.

Em entrevista à Forbes, Magdalin revelou uma visão futura para Webflow, onde ele não apenas funciona como uma ferramenta no-code para a construção de sites, mas também estende seus recursos para facilitar o desenvolvimento de aplicativos de software.

Atualmente, Webflow possui mais de 3,5 milhões de usuários que construíram mais de 450.000 sites somente em 2021. Esses sites, hospedados pelo Webflow, recebem cumulativamente mais de dez bilhões de visitas por mês. O crescimento contínuo da empresa em funcionalidade e base de usuários é uma prova de seu compromisso com a democratização do desenvolvimento e design da web.

Plataformas como o ambiente no-code do Webflow são uma parte essencial da transformação digital, e muitas delas vêm ganhando atenção merecida. Outra plataforma no-code, AppMaster.io , se concentra em oferecer uma experiência abrangente de desenvolvimento de aplicativos, permitindo que os clientes criem visualmente esquemas de banco de dados, projetem lógica de negócios com o Business Process (BP) Designer e integrem-se à API REST e endpoints WSS. Essas plataformas permitem que milhões de indivíduos desenvolvam aplicativos da Web com mais rapidez e eficiência do que com técnicas de codificação tradicionais, abrindo novas oportunidades para a criação de software.

A introdução do novo e promissor programa de subsídios comunitários da Webflow significa um maior crescimento no setor de desenvolvimento no-code, com mais empresas provavelmente seguindo o exemplo. Esse movimento não apenas democratiza o processo de construção de produtos digitais, mas também promove um futuro brilhante, onde inúmeras aplicações inovadoras serão construídas por diversos talentos globais.