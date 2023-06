A empresa nórdica de capital de risco Voima Ventures lançou o seu terceiro fundo, com um fecho inicial de 90 milhões de euros e um objectivo final de 120 milhões de euros. O investimento é dedicado a startups de tecnologia profunda em estágio inicial em vários campos da ciência.

Estabelecida em Helsínquia, Finlândia, em 2019, a Voima Ventures concentra-se em empresas em fase de pré-semente e semente, principalmente aquelas que emergem de laboratórios de pesquisa universitários e instituições afiliadas. A empresa de capital de risco também investe ocasionalmente em empreendimentos de estágio posterior, especialmente se houver uma conexão com seu portfólio existente. Voima Ventures' os alvos típicos são empresas que trabalham com sustentabilidade, ciências da vida e saúde e outras tecnologias inovadoras, como a computação quântica.

Os dois primeiros fundos de Voima Ventures foram introduzidos em 2019. O Fundo I, de 20 milhões de euros, era uma carteira de spin-off do centro de investigação técnica estatal VTT, que é um dos parceiros limitados (LPs) do fundo até hoje. O segundo fundo de 60 milhões de euros foi anunciado juntamente com a nova marca Voima Ventures e vários outros LPs. Os dois primeiros fundos apoiaram cerca de 30 empresas, incluindo a Solar Foods, Dispelix, Betolar e MVision, com algumas saídas como a Minima, que foi adquirida pela Bosch no ano passado.

O último fundo de Voima Ventures inclui capital do Fundo Europeu de Investimento (FEI), do Tesi da Finlândia, do VTT, do Saminvest da Suécia e de vários fundos de pensões, fundações e gabinetes familiares.

Nos últimos meses, a Europa tem sido um terreno fértil para os fundos de capital de risco em fase inicial. Por exemplo, a Amadeus Capital, sediada no Reino Unido, colaborou com a Apex Ventures, da Áustria, para criar um fundo de tecnologia profunda de 80 milhões de euros (86 milhões de dólares), seguindo as pisadas da IQ Capital, que lançou o seu próprio fundo de 200 milhões de dólares para empresas em fase inicial de tecnologia profunda. Além disso, a Moonfire VC e a Playfair Capital revelaram seus segundos e respectivos fundos em US $ 115 milhões e US $ 70 milhões, enquanto a Emblem e a Ovni Capital da França anunciaram fundos separados de 50 milhões de euros (US $ 54 milhões) cada.

À semelhança dos seus fundos anteriores, o terceiro fundo Voima Ventures' visa principalmente os países nórdicos e bálticos, com uma aventura ocasional noutros países do Norte da Europa, uma vez que o seu objectivo é obter montantes entre 200 000 e 3 milhões de euros em cerca de 25 empresas.

Uma característica distintiva do fundo Voima Ventures' é a sua colaboração activa com várias universidades do Norte da Europa, para além da sua parceria com o VTT, um dos maiores institutos de investigação da Europa. Cerca de três quartos da sua carteira provêm do meio académico, incluindo a Semiqon, uma empresa de chips quânticos, que foi criada a partir da VTT como uma entidade independente, e a Cellfion, uma empresa de materiais para energias limpas com origem no Instituto Real de Tecnologia da Suécia (KTH) e na Universidade de Linköping (LIU).

A sócia-fundadora da Voima Ventures, Inka Mero, afirmou que a empresa mantém fortes ligações com todas as universidades nórdicas e bálticas, através de visitas frequentes a equipas científicas e workshops de incubação, bem como através da prestação de orientação e apoio aos projectos mais promissores.

Apesar das mudanças significativas no panorama global desde a criação da Voima Ventures em 2019, incluindo a pandemia de COVID-19 e outros fatores macroeconómicos, Mero afirma que a sua abordagem ao investimento permanece praticamente inalterada. Ela disse: "Nossa estratégia de investimento permaneceu a mesma - continuamos investindo em tecnologia profunda e baseada na ciência nos países nórdicos e bálticos. Com o Fundo III, somos ainda mais orientados para a tese e investimos em empresas que enfrentam desafios globais urgentes.

