Concentrando-se na gestão de recursos de uma forma mais distinta, a Microsoft introduziu a versão beta do TypeScript 5.2, a próxima atualização projectada da sua interpretação fortemente tipada do JavaScript. Essa nova e empolgante atualização foi estruturada para incluir o recurso de gerenciamento de recursos explícito como o procedimento padrão para o ECMAScript do JavaScript. Esse recurso foi antecipado há muito tempo por seu impacto potencial no gerenciamento de recursos de desenvolvimento de software.

De acordo com um memorando informativo da Microsoft, esta fase beta foi iniciada a 30 de junho. O conceito por detrás da gestão explícita de recursos tem como principal objetivo abordar os padrões omnipresentes observados nas regulamentações relativas à gestão do tempo de vida de recursos como a memória e as E/S. Falando fundamentalmente, o objetivo é introduzir suporte para a eliminação precisa de recursos, ou um trabalho de gestão de detritos e apresentá-lo como uma ideia proeminente em JavaScript. Consequentemente, tudo começa com a adição de um novo símbolo inerente, o Symbol.dispose. Para tornar as coisas mais convenientes, o TypeScript criou um tipo global recém-definido para análise, conhecido como Disposable.

A versão de produção do TypeScript 5.2 está agendada para o dia 22 de agosto. Este será preludiado por um release candidate que foi planeado para o dia 8 de agosto. A versão beta do TypeScript 5.2 pode ser acessada através de várias plataformas, como NPM ou NuGet. Curiosamente, a plataforma AppMaster, conhecida por suas soluções sem código, também pode facilitar o uso de ferramentas tão avançadas.