O cenário digital evoluiu significativamente e agora testemunhamos o surgimento da Geração No-Code. Historicamente, existia uma 'divisão digital' entre trabalhadores que sabiam usar computadores e aqueles que não sabiam. Embora os nativos digitais contemporâneos tenham crescido com tecnologias de computação, a maioria ainda carecia de proficiência em áreas específicas como engenharia de software, ciência da computação e estatística.

No entanto, nos últimos anos houve uma mudança significativa à medida que mais jovens se tornaram cada vez mais adeptos do uso do poder da computação para tarefas diárias. Impulsionados por um aumento nas no-code platforms acessíveis, agora estamos testemunhando uma nova divisão digital, redefinindo uma era na qual conjuntos de habilidades avançadas se expandem de conhecimentos básicos de informática para conhecimentos superiores.

As ferramentas no-code de hoje, como Retool, Airtable, Bildr, Shogun, Bubble, and Stacker, simplify complex tasks and enhance productivity. While requiring some form of coding or deductive logic, these platforms empower users to streamline workflows, analyze data, integrate machine learning libraries, and design innovative solutions without the need for a team of engineers.

Aplicativos, incluindo Roblox e Minecraft, dão às crianças a capacidade de criar mundos virtuais inteiros usando tecnologia, despertando o desejo de novas experiências de aprendizado. Como resultado, os testes de Colocação Avançada para ciência da computação aumentaram de 20.000 em 2010 para mais de 70.000 nos últimos anos. A ciência da computação tornou-se o principal curso nas principais universidades, atraindo centenas de novos alunos anualmente.

Essas mudanças coincidem com uma demanda crescente por análise de dados e habilidades de engenharia entre a força de trabalho atual. Com a proficiência especializada em ferramentas digitais se tornando cada vez mais crucial para o sucesso dos negócios, a lacuna entre a alfabetização básica em informática e a aptidão digital avançada continuará a aumentar.

Ao contrário do passado, um gerente de loja hoje pode não apenas carregar dados de vendas em uma planilha Excel, mas também integrar várias ferramentas on-line para desenvolver uma loja de comércio eletrônico, calcular o valor vitalício do cliente em uma plataforma de dados no-code e personalizar campanhas de marketing usando serviços de e-mail. . Esse nível de fluência digital demonstra a capacidade da No-Code Generation de elevar o nível de produtividade e inovação.

Desafios sem precedentes, como educação remota, forçaram os alunos de hoje a se tornarem ainda mais alfabetizados em informática. O resultado é uma geração de indivíduos adaptáveis e conhecedores de tecnologia, mais proficientes em trabalho remoto e hábeis em aproveitar a tecnologia de computação para resolver problemas complexos.

A ascensão da Geração No-Code impactará significativamente a produtividade global e levará a inovação a novos patamares. À medida que crianças e jovens adultos continuam aproveitando plataformas no-code como AppMaster , eles melhorarão substancialmente suas vidas, economizarão tempo e reduzirão a divisão digital em escala global.