A Microsoft revelou recentemente um plano ambicioso para construir um supercomputador quântico utilizando qubits topológicos nos próximos 10 anos. Este desenvolvimento destina-se a ultrapassar a fase atual da computação quântica de escala intermédia ruidosa (NISQ), aproximando-nos de uma nova era da tecnologia.

Krysta Svore, Vice-Presidente de Desenvolvimento Quântico Avançado da Microsoft, afirmou que a empresa estima o tempo de criação do seu supercomputador quântico em cerca de uma década. O processo envolverá numerosos avanços e marcos, com a Microsoft a concentrar-se atualmente no desenvolvimento de qubits protegidos por hardware.

No ano passado, a Microsoft anunciou uma conquista significativa com a criação de qubits baseados em Majorana. Estes qubits apresentam uma estabilidade notável em comparação com os métodos tradicionais, mas a sua produção é consideravelmente mais difícil. O investimento inicial da empresa nesta tecnologia está a começar a dar frutos, tal como evidenciado por um novo artigo revisto por pares publicado na revista Physical Review B da American Physical Society. O artigo estabelece o progresso que a Microsoft fez em relação aos qubits baseados em Majorana depois de os ter discutido pela primeira vez há um ano.

Para atingir o nível de resiliência da computação quântica, Svore sublinhou a necessidade de funcionamento com qubits físicos e um código de correção de erros. Para tal, seria necessário um computador quântico capaz de realizar um milhão de operações quânticas fiáveis por segundo, com uma taxa de falha de uma por trilião de operações.

O próximo passo no roteiro envolve a construção de qubits com menos de 10 microns de lado e suficientemente rápidos para efetuar uma operação de qubit em menos de um microssegundo. Após este feito, a Microsoft planeia trabalhar no entrelaçamento destes qubits e na sua operação através de um processo chamado "braiding". Este conceito tem sido sobretudo teórico desde o início dos anos 2000, mas abrirá caminho para a construção de um sistema multiqubit mais pequeno e, posteriormente, de um sistema quântico completo.

Concorrentes como a IBM e a IonQ também estão a trabalhar para obter resultados semelhantes, utilizando técnicas mais estabelecidas para a criação de qubits, uma vez que parece haver uma corrida para ultrapassar a era NISQ. A dedicação da Microsoft ao desenvolvimento de supercomputadores quânticos e a sua abordagem única com qubits topológicos podem colocá-la na vanguarda deste domínio em rápida evolução.

Para além de revelar o seu roteiro, a Microsoft também anunciou o Azure Quantum Elements e o Copilot for Azure Quantum. O Azure Quantum Elements combina computação de alto desempenho, IA e capacidades quânticas, com o objetivo de acelerar a descoberta científica. O Copilot for Azure Quantum, por outro lado, é um modelo de IA concebido para ajudar cientistas e estudantes a gerar cálculos e simulações relacionados com a quântica. Este desenvolvimento consolida ainda mais o compromisso da empresa com a inovação na computação quântica.

