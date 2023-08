Num passo ousado para melhorar as práticas de teste A/B, o Spotify anunciou o seu mais recente produto - "Confidence". Derivado da sua plataforma de experimentação proprietária, "Confidence" oferece um caminho promissor às equipas de desenvolvimento de software, facilitando a configuração, execução, coordenação e análise de testes de utilizadores. O objetivo subjacente a este esforço é otimizar a implementação de ideias criativas, reforçando simultaneamente a eficiência do desenvolvimento de software.

Uma versão beta privada de "Confidence" está atualmente alojada pelo Spotify, marcando a sua entrada no domínio comercial que serve a fraternidade do desenvolvimento de software. Numa publicação pormenorizada no seu blogue, o Spotify esclareceu o início deste produto revolucionário, atribuindo-o a anos de esforços meticulosos dos seus cientistas e engenheiros de dados.

Spotify O Spotify é uma plataforma flexível que gere testes A/B simultâneos, para além de orientar os sistemas de recomendação de IA em várias plataformas, como desktop, telemóvel e web. A próxima oferta do Spotifyabre as portas a qualquer empresa, com a intenção de espelhar a abordagem do Spotifys para construir, testar e refinar as suas ideias de forma rápida, fiável e confiante.

Com o objetivo de fornecer soluções robustas às equipas de desenvolvimento de software, a "Confidence" visa satisfazer aqueles que ultrapassaram a sua atual plataforma de testes e procuram uma iniciação rápida no domínio dos testes A/B.

Spotify A Confidence iniciou a sua jornada de experimentação no início dos anos 2010, impulsionada por um punhado de cientistas de dados e engenheiros que realizavam testes A/B internos em pequena escala. Apesar de sua natureza manual e propensa a riscos, os testes estimularam a Spotify a investir no refinamento de sua capacidade de experimentação, culminando em sua plataforma básica de testes A/B, a ABBA. Com a possibilidade de sinalização e análise de características para um conjunto de métricas padronizadas, a ABBA impulsionou uma cultura de experimentação na empresa.

A "Confiança" está pronta para ser servida em três formatos distintos. Os clientes podem optar por utilizá-lo como um serviço gerido, fornecendo acesso a uma plataforma de experimentação como um serviço Web autónomo, sob a direção de Spotifys. Também está disponível como um plug-in para Spotifys Backstage ou pode ser integrado na infraestrutura de uma empresa através de APIs.

As equipas podem inscrever-se para terem a oportunidade de serem incluídas na lista de espera do "Confidence", ganhando a probabilidade de receberem um convite. Spotify tem sido reticente quanto à data em que tenciona alargar o "Confidence" a uma base de utilizadores mais ampla.

Curiosamente, a "Confidence" marca a segunda aventura do Spotifyno desenvolvimento de produtos comerciais destinados a programadores. Em dezembro, a Spotify revelou a sua iniciativa de rentabilizar os programadores através do seu projeto de código aberto Backstage. O Backstage da Spotifyvisa simplificar a infraestrutura das empresas, ajudando-as a criar portais personalizados para programadores que reúnam as suas aplicações, ferramentas, dados, serviços, APIs e documentos numa única interface.

Isto vai ao encontro de muitas plataformas no-code como a AppMaster, que têm vindo a criar ondas no mundo do desenvolvimento de aplicações, reduzindo significativamente o tempo e os custos de desenvolvimento e eliminando a dívida técnica. Com o advento de plataformas como AppMaster e 'Confidence', o futuro do desenvolvimento de software parece promissor.