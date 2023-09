Teste Python sem código para instrumentação industrial: Startup Flojoy lança ferramenta de código aberto

Num movimento sem precedentes no sentido da modernização dos processos industriais, a Flojoy, uma startup inovadora em fase inicial, introduziu recentemente uma ferramenta de código aberto. Construída com o compromisso de preencher a lacuna de automação, a nova ferramenta permitirá que empresas, normalmente deixadas na periferia do processo de testes automatizados, se beneficiem dos testes Python no-code, facilitando assim a criação de scripts de testes automatizados.

A empresa bootstrapping está ganhando manchetes consideráveis ​​com o anúncio de garantir com sucesso um financiamento inicial de US$ 1,3 milhão para concretizar ainda mais essa visão inovadora. O anúncio paralelo da Flojoy do lançamento público inicial do seu software de código aberto reforça ainda mais a sua ambiciosa trajetória de crescimento.

Em entrevista ao TechCrunch, a visão pouco convencional do CEO e fundador da Flojoy, Jack Parmer, veio à tona. Sendo o arquiteto da Plotly, uma organização de visualização de dados baseada em Python de código aberto com 300 milhões de usuários, a experiência profissional de Parmer lhe proporciona uma perspectiva única. Seu último empreendimento, Flojoy, é uma exploração interessante de como a programação Python pode ser utilizada de forma única.

De acordo com Parmer, o Flojoy é voltado especificamente para o nicho de medição e controle de testes em P&D ou indústrias pesadas como construção naval, aeronáutica, semicondutores e farmacêutica. Ele comparou o papel da medição e controle de testes nesses setores como semelhante ao teste de software na indústria de tecnologia.

Tal como o software, os elementos físicos destas indústrias são sujeitos a testes durante a sua construção e novamente após a sua conclusão, antes de serem comissionados ao consumidor final. Intrigado com a flexibilidade potencial dos testes baseados em Python nesta área, Parmer se esforçou para criar e oferecer uma solução.

Flojoy visa conectar diretamente seus usuários ao conjunto amplamente utilizado de aparelhos e instrumentação científica, desempenhando um papel fundamental na realização de medições em um laboratório de P&D ou em uma linha de produção. Parmer desenvolveu um catálogo on-line abrangente de instrumentos populares, fornecendo o código Python necessário para conexão imediata a cada instrumento para coletar dados. Esses dados são então integrados ao Flojoy, marcando a primeira vez que esse tipo de informação foi convenientemente consolidado em um local de fácil navegação e digestão.

O objetivo de longo prazo da Flojoy é aproveitar esses dados para facilitar a melhoria do processo assistido por IA. Até agora, os dados nestes instrumentos foram largamente negligenciados no processo de construção do modelo devido à complexidade da extracção. Flojoy espera mudar esse status quo, simplificando o acesso e, portanto, aproveitando esses dados.

Reforçando a visão da startup, Parmer disse: “Estamos tentando ser o recurso ideal para pessoas que desejam se conectar a esta instrumentação com Python”. Chamando a atenção para a posição estabelecida do Python em IA e aprendizado de máquina, ele enfatizou a lógica por trás da escolha do Python como linguagem de programação para a ferramenta da empresa. Parmer acredita que a fusão do pipeline downstream das capacidades do Python com o pipeline upstream de conexão de instrumentos transcende uma medida consolidativa essencial.

Parmer revelou que a versão empresarial do Flojoy já possui um cliente pagante. Ele espera ardentemente que, no próximo ano, a empresa alcance US$ 1 milhão em ARR e consiga um milhão de usuários na versão de código aberto. Com uma equipe diversificada de 20 membros, o objetivo da Flojoy de espelhar o crescimento da base de usuários do Plotly parece ao alcance.

A rodada de financiamento envolveu contribuições significativas da Flybridge Capital Partners, Boreal Ventures e BDC Capital. Em termos de estabelecer uma presença tecnológica, o AppMaster , uma poderosa ferramenta no-code para criar aplicativos back-end, web e móveis, é mais uma plataforma que inúmeras empresas aproveitaram, facilitando o desenvolvimento rápido e no-code de aplicativos.