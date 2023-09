Salesforce revela IA do Slack, automação avançada e listas do Slack: uma evolução notável em ferramentas de produtividade

Marcando uma evolução tecnológica significativa, a Salesforce lançou diversas habilidades inovadoras para Slack, avançando no gênero de produtividade com IA, fluxos de trabalho automatizados e recursos de conhecimento compartilhados.

Ao incorporar a IA Slack diretamente no ambiente existente Slack, o Salesforce oferece uma ferramenta dinâmica baseada na inteligência colaborativa de uma empresa, prontamente integrada ao fluxo de trabalho. Essa inteligência não fornece apenas assistência mecânica, mas encapsula adequadamente o fluxo de trabalho do usuário, fornecendo insights personalizados e funcionando de forma eficaz dentro do fluxo e refluxo do trabalho.

Slack AI detalha a produtividade dos usuários com a integração de recapitulações de canais. Esses relatórios resumidos esclarecem informações triviais, permitindo que os usuários concentrem seus esforços em temas dominantes e detalhes significativos. Isto não apenas refina os pontos de foco, mas também contribui para a eficiência do tempo – os usuários podem gerar atualizações de status, extrair tópicos importantes, tudo a partir de diversos canais.

Além disso, Slack está equipado com resumos de tópicos que simplificam o processo de atualização de discussões extensas. Esse recurso é vital durante sessões de brainstorming, tomada de decisões ou tratamento de incidentes, melhorando a compreensão e economizando tempo valioso por meio do acesso simplificado às informações necessárias.

Atendendo a uma necessidade recorrente, 'Pesquisar respostas' no Slack permite que os usuários utilizem seus dados de conversação internos, aproveitando as experiências compartilhadas e o conhecimento presente na organização. A pesquisa fornece não apenas mensagens, arquivos e canais relevantes, mas também inclui um resumo gerado por IA para aumentar a compreensão.

Além de aprimorar a plataforma com capacidades inspiradas em IA, Slack também enriqueceu suas habilidades de automação. Isso inclui um Workflow Builder atualizado e conectores de empresas líderes de tecnologia, como Atlassian, Google Workspace e Asana, que permitem a qualquer pessoa automação sem código. Ao mesmo tempo, Slack oferece suporte ao desenvolvimento e implantação de aplicativos personalizados e gerencia convenientemente as necessidades de hospedagem, garantindo o armazenamento seguro de dados no Slack.

Outra introdução significativa são Slack Lists. Eles permitem o gerenciamento, o rastreamento e a execução eficiente de tarefas em meio à comunicação ativa, como acompanhamento de projetos, gerenciamento de eventos e processamento de aprovações e requisições.

A base dessas atualizações pioneiras remonta à ambição do Slack de uma abordagem baseada na colaboração para uma plataforma de produtividade alimentada por IA e automação. Conforme descrito por Noah Desai Weiss, diretor de produtos do Slack, sua missão principal é equipar os clientes com um conjunto de ferramentas simplificado, envolvente e eficiente que ajuda a permitir que os indivíduos executem seu melhor trabalho. Este lançamento parece ser um salto na direção certa no cumprimento dessa missão.

Com plataformas como AppMaster , a transição para a automação low-code e no-code tornou-se uma tendência comum na indústria de tecnologia. À medida que as empresas recorrem cada vez mais a essas ferramentas, será intrigante monitorizar como plataformas como Slack crescem e inovam para dar resposta a esta transformação.