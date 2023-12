Revolucionando DevOps com IA: Copado revela beta para plataforma alimentada por IA CopadoGPT

Fornecedora líder de soluções Salesforce DevOps, Copado, anunciou a expansão de sua ferramenta de IA, a versão beta da CopadoGPT, para toda a sua clientela, após testes internos positivos. A mudança ocorre no momento em que a empresa pretende revolucionar significativamente o espaço DevOps, oferecendo perspectivas novas e inteligentes para aprimorar estratégias de transformação digital, melhorar a satisfação do usuário e reduzir substancialmente o tempo de lançamento no mercado.

A nova ferramenta de IA serve como um estrato de inteligência crucial em diferentes plataformas, oferecendo conselhos e recomendações prudentes com base nas melhores práticas comprovadas de Salesforce DevOps. A plataforma auxilia na geração de testes, embelezando histórias de usuários, bem como na aceleração de notas de lançamento.

O principal objetivo por trás da invenção do CopadoGPT foi reforçar as iniciativas de transformação digital, aumentar a satisfação do cliente e acelerar o tempo de lançamento no mercado, reforçando assim o valor geral.

O CTO da Copado, Federico Larsen, falou sobre esse desenvolvimento, enfatizando o compromisso da empresa com uma abordagem que prioriza a IA na criação de uma experiência gratificante para o cliente. Ele se referiu à expansão do acesso beta do CopadoGPT pela empresa como um marco significativo em sua jornada para integrar fundamentalmente a IA ao Salesforce DevOps. Ele destacou como o consultor AI DevOps serve não apenas como uma ferramenta, mas como um parceiro comprometido em reforçar as capacidades de inovação do cliente.

Larsen disse: “ CopadoGPT está alterando fundamentalmente a dinâmica de trabalho, apresentando vários casos de uso. Estamos entusiasmados em infundir uma plataforma de IA com uma década de experiência em DevOps e apresentá-la aos nossos clientes de maneira acessível.”

O apoio contínuo à abordagem AI-first da Copado impulsionará ainda mais novas capacidades de produtos para a transformação digital, revelou a empresa num post recente.

Os principais analistas do setor reconheceram a abordagem da Copado e os avanços que eles fizeram no setor. Diego Lo Giudice, vice-presidente analista principal da Forrester, observou que o advento da IA ​​generativa TuringBots melhorou significativamente o desenvolvimento de software.

Segundo ele, a convergência do conhecimento abrangente do domínio DevOps e a potência do GenAI da Copado aumentarão significativamente a produtividade das equipes de desenvolvimento de SaaS, levando a processos de desenvolvimento e implantação mais eficientes.

Essas plataformas infundidas com IA alinham-se bem com os valores de plataformas como AppMaster, que aproveita ferramentas no-code para o rápido desenvolvimento de aplicativos no ambiente tecnológico acelerado de hoje. Plataformas de desenvolvimento rápido como AppMaster e agora CopadoGPT estão redefinindo a forma como as organizações abordam o desenvolvimento de software, garantindo qualidade em alta velocidade e sem complexidade.