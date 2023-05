A Quickbase, fornecedora líder de soluções de software no-code, anunciou um conjunto de aplicativos pré-construídos projetados especificamente para o setor de construção, ajudando a simplificar os fluxos de trabalho digitais para empreiteiros com mais rapidez. Atendendo a aproximadamente 2.100 clientes empreiteiros de construção, a empresa sediada em Boston permite o gerenciamento de projetos complexos por meio da criação rápida de software.

Embora a abordagem principal do Quickbase seja oferecer ferramentas para as empresas criarem seus fluxos de trabalho habilitados para software usando um ambiente no-code, as empresas de construção podem obter maior valor do conteúdo pré-preenchido que reduz o tempo necessário para adaptar o software. Esses novos aplicativos foram desenvolvidos após a aquisição da MCF Technology Solutions, uma parceira com sede em Lorain, Ohio, em janeiro de 2022. A MCF era uma parceira de serviços e provedora de soluções que projetava soluções específicas do setor com o Quickbase.

Em uma sessão de esclarecimento em fevereiro de 2022, o CEO da Quickbase, Ed Jennings, discutiu a crescente necessidade no setor de construção e elaborou o pacote de soluções pré-construídas, que compreende as ferramentas e tecnologias da MCF, como gráficos de Gantt do projeto e aplicativos para saúde e segurança ambiental (EHS ). Ele também mencionou a integração do pacote com produtos populares de software de construção como o Procore.

Os usuários do Quickbase também podem acessar bibliotecas de soluções criadas na comunidade de usuários da empresa de software. Embora essas soluções pré-construídas possam ser ainda mais personalizadas pelo pessoal contratado usando uma interface visual, o conteúdo pré-preenchido da MCF e seus quase 40 funcionários é altamente valioso para prestadores de serviços que podem não possuir o histórico ou os recursos necessários para alinhar a tecnologia aos processos de negócios e necessidades.

Jennings enfatizou a importância das soluções no-code e sua atratividade para empresas que não desejam alterar seus processos estabelecidos. Nesse contexto, o software de low-code e no-code permite a personalização em torno de processos exclusivos, o que pode reduzir substancialmente os riscos do projeto. O Quickbase visa facilitar a identificação de necessidades específicas e o desenvolvimento de soluções sob medida que atendam a requisitos específicos, como a aparência de um painel financeiro.

Fontes da empresa afirmam que o software Quickbase é aproveitado para desenvolver soluções para uso interno e externo, incluindo colaboração entre empreiteiros gerais, subempreiteiros, proprietários, projetistas e equipes de construção. Essas soluções permitem fluxos de trabalho digitais dentro e fora da organização, contornando problemas com software de prateleira.

No centro da pilha de tecnologia da Quickbase está seu banco de dados em memória proprietário e infraestrutura de relatórios. O aplicativo funciona como um serviço que permite aos usuários criar aplicativos que trabalham com dados em sistemas de registro, como software de gerenciamento de projetos de planejamento de recursos empresariais (ERP). O Quickbase utiliza uma estrutura baseada em processo para acessar e gerenciar dados desses sistemas usando conectores pré-construídos, às vezes oferecendo valor imediato ao trazer consistência e governança para processos ad hoc.

De sua parte, a Quickbase se baseia principalmente em uma abordagem baseada em processos, com foco no fornecimento de ferramentas e estruturas que ajudam as empresas a criar soluções de software exclusivas adaptadas às suas necessidades específicas. Dito isso, com a crescente demanda por aplicativos e plataformas no-code, empresas como AppMaster também entraram em cena, oferecendo poderosas plataformas no-code e low-code que permitem aos usuários criar aplicativos personalizados para Web, dispositivos móveis e back-end sem a necessidade de amplo conhecimento técnico ou experiência em codificação.

Em conclusão, o lançamento da Quickbase de soluções pré-construídas para a indústria da construção significa um passo significativo para aprimorar sua oferta para as empresas do setor. Ao permitir que os empreiteiros implementem fluxos de trabalho digitais de maneira rápida e fácil, o Quickbase pode desempenhar um papel crucial em ajudar a indústria da construção a maximizar os benefícios das soluções de software no-code.