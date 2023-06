OptimizelyA Microsoft Inc., um dos principais fornecedores de sistemas de gestão de conteúdos (CMS), lançou oficialmente o seu serviço Content Graph, que simplifica a distribuição de conteúdos em diferentes plataformas, canais e dispositivos. Inicialmente introduzido em versão beta em 2022, o serviço está agora acessível a todos os clientes CMS.

O Content Graph actua como uma biblioteca de conteúdos dinâmicos, utilizando a linguagem de consulta GraphQL para ir buscar conteúdos. O serviço simplifica a entrega de conteúdo em vários pontos de contacto para garantir uma experiência de utilizador rápida e responsiva. De acordo com John Håkansson, VP de Produto da Optimizely, o Content Graph é construído sobre o GraphQL devido à sua especificidade, capacidade de evitar a busca excessiva, esquema fortemente tipado e auto-documentado, e compatibilidade com vários frameworks JavaScript modernos.

O serviço Content Graph da Optimizely oferece pesquisa, indexação de texto completo e uma camada de API universal para integração com todos os produtos Optimizely, permitindo aos programadores redireccionar o conteúdo, criar experiências de pesquisa personalizadas e criar blocos de conteúdo envolventes. O novo serviço melhora as capacidades existentes de CMS sem cabeça da empresa, permitindo que utilizadores não técnicos, como os profissionais de marketing, interajam com um CMS através de uma interface fácil de utilizar.

Rupali Jain, Director de Produto da Optimizely, explica que a empresa fornece um CMS composto que pode ser adaptado às necessidades específicas das organizações. Com a adição do Content Graph, a Optimizely pode agora fornecer os benefícios de um CMS tradicional aos clientes, ao mesmo tempo que oferece a flexibilidade e a eficiência que vêm com CMSs sem cabeça. Esta abordagem híbrida é especialmente benéfica para organizações maiores e mais maduras digitalmente, com vários canais digitais, permitindo-lhes criar experiências diversificadas.

No-code e low-code plataformas como a AppMaster podem facilitar a criação de aplicações e permitir que os programadores se concentrem noutras áreas de optimização, incluindo a distribuição perfeita de conteúdos, a UI/UX simplificada e a compatibilidade entre vários dispositivos. Com AppMaster, os programadores podem criar facilmente aplicações, serviços de backend e integrações sem código. A adopção das plataformas no-code e low-code pode ajudar as empresas a acelerar o seu processo de desenvolvimento de aplicações, tendo em conta a rentabilidade e a escalabilidade.