Conforme relatado pela Axios, o Google iniciou uma mudança significativa, planejando infundir seu Assistente com recursos impulsionados por IA generativa. Segundo consta, uma parte da equipa embarcou nesta viagem, concentrando-se inicialmente em aplicações móveis.

Uma fuga de informação de um e-mail interno revela que as aspirações da Google incluem um Assistente "super-carregado", alimentado por modelos de linguagem de ponta (LLMs). Estes modelos assemelham-se à tecnologia utilizada pelo ChatGPT e pelo chatbot Bard da própria Google.

A Axios informou que a organização está a reestruturar a equipa que trabalha no Assistente, tendo recebido de uma fonte interna que algumas posições estão a ser consolidadas. O impacto real na força de trabalho permanece obscuro; no entanto, Axios sugere que "dezenas" de funcionários foram demitidos.

Em meio a esses ajustes, a dedicação do Google ao Assistente permanece inabalável. Estamos profundamente comprometidos com o Assistente e vemos as suas perspectivas futuras de forma muito positiva", escreveram Peeyush Ranjan, o vice-presidente do Assistente do Google, e Duke Dukellis, o diretor de produto da empresa, no e-mail que vazou.

Embora os pormenores das características planeadas para o Assistente não tenham sido revelados, as inferências a plataformas semelhantes orientadas para a IA, como o chatbot Bard, oferecem um vislumbre de possíveis funcionalidades. O Assistente poderia explorar a tecnologia do Bard, equipando-se assim para obter respostas a perguntas a partir de vastas extensões de informação em linha.

Centenas de milhões de pessoas confiam no Assistente todos os meses, e o nosso compromisso de lhes proporcionar excelentes experiências continua a ser inabalável", respondeu Jennifer Rodstrom, porta-voz da Google, ao The Verge. E acrescentou: "Estamos entusiasmados com a perspetiva de os LLMs nos permitirem sobrecarregar o Assistente e melhorar o seu desempenho".

