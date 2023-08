As principais empresas tecnológicas, nomeadamente a Pixar, a Adobe, a Apple, a Autodesk e a NVIDIA, uniram-se sob a égide da Linux Foundation's Joint Development Foundation para estabelecer uma coligação conhecida como Alliance for OpenUSD (AOUSD). Esta aliança tem como objetivo promover e melhorar a tecnologia Universal Scene Description (USD), um desenvolvimento iniciado pela Pixar para o intercâmbio flexível de dados 3D.

Steve MayO Diretor de Tecnologia da Pixar e Presidente da AOUSD explicou o significado da USD. O local de nascimento do USD é a Pixar, que constitui a base tecnológica da nossa cadeia de animação contemporânea. A formulação do OpenUSD resultou de anos de estudo e implementação cuidadosos na produção de filmes da Pixar. Tornámos o projeto open-source em 2016 e, atualmente, o impacto do OpenUSD ultrapassa os domínios do cinema, dos efeitos visuais e da animação, permeando outros sectores que utilizam extensivamente os dados 3D para o intercâmbio de suportes. A introdução do AOUSD marca a progressão emocionante do OpenUSD não só como tecnologia, mas também na sua posição como norma global".

A aliança reconhece que a promoção da interoperabilidade das ferramentas e dos dados 3D permitirá que os criadores realizem projectos 3D em grande escala. Isto abrirá caminho a um espetro mais alargado de produtos e serviços centrados na tecnologia 3D.

A coligação esforça-se por conceber uma especificação escrita para a tecnologia, a fim de promover a compatibilidade. Prevê também que outros organismos de normalização a incorporem nas suas especificações. A AOUSD optou pela Linux Foundation para acolher o projeto, considerando a sua proficiência em facilitar o "desenvolvimento aberto, eficaz e eficiente de especificações OpenUSD". Também confiam que a Linux Foundation ajudará a que o OpenUSD seja reconhecido pela Organização Internacional de Normalização (ISO)

Guido QuaroniO diretor sénior de engenharia para 3D&I da Adobe, o Dr. Khaled, expressou um sentimento semelhante, afirmando que a Adobe acredita em equipar os artistas com várias soluções flexíveis e potentes compatíveis com vários dispositivos. O valor de cada pacote e dispositivo aumenta significativamente com a utilização de uma representação de dados 3D comum ao longo de todo o processo criativo. A formulação do OpenUSD serve como um desses multiplicadores, e enche-nos de entusiasmo ver um grupo diversificado de empresas a unir-se em apoio desta tecnologia progressiva e aberta.

