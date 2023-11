Desempenho de stream aprimorado revelado no Node.js v20.8.0

Em um desenvolvimento significativo no ambiente de execução JavaScript, Node.js v20.8.0 foi lançado com melhorias inovadoras no desempenho do stream. A nova versão é a continuação dinâmica das ofertas seminais da plataforma e está disponível para download no site nodejs.org.

Notavelmente, as melhorias de desempenho centraram-se em fluxos legíveis e graváveis, elevando a sua eficiência de criação e destruição em aproximadamente 15%. Esses avanços têm o potencial de reduzir potencialmente a sobrecarga de memória para cada fluxo.

Há destaques adicionais na versão que incluem melhorias de desempenho para o webstream legível. Na verdade, a versão 20.8.0 manifesta um aumento significativo no consumo do iterador assíncrono de fluxo legível de cerca de 140% e um aumento de aproximadamente 60% no consumo de 'pipe to' de fluxo legível.

A atualização também traz uma reformulação no gerenciamento de memória nas vm APIs, um avanço estratégico executado usando a opção importModuleDynamically. Esta modificação visa e resolve vazamentos de memória persistentes e problemas de uso após liberação presentes nas APIs suportadas por esta opção, como vm.Script, vmCompileFunction, e vmSyntheticModule. Esta correção inovadora está preparada para catalisar uma atualização para a v20.8.0 para usuários que enfrentam versões mais antigas Node.js

A versão 20.8.0 é atualmente considerada a versão 'atual', permitindo aos autores da biblioteca tempo suficiente para incorporar suporte. Devido a esta abordagem faseada na atualização dos sistemas, a versão mais recente é introduzida com cautela para garantir a máxima compatibilidade e fiabilidade. Ele abre caminho com segurança para o Node.js 18.18.0, designado como a versão de suporte de longo prazo (LTS). A versão LTS gera uma maior sensação de robustez e é recomendada para a maioria dos usuários, enriquecendo ainda mais o tempo de execução JavaScript assíncrono e orientado a eventos.

