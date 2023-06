Em um novo surto de perturbação no reino do streaming de eventos, Memphis.dev, uma startup em expansão, garantiu um financiamento inicial de alto nível de US $ 5,5 milhões. Este salto financeiro está a apoiar o lançamento oficial do Memphis Cloud, o seu empreendimento de Software As A Service (SaaS). A empresa é conhecida pela sua experiência em código aberto no sector tecnológico.

A chegada do Memphis Cloud acrescenta poder de fogo a um cenário que era amplamente dominado pela plataforma de streaming de eventos de código aberto Kafka. Este avanço vem logo a seguir ao financiamento de 100 milhões de dólares da Série C da Redpanda, recentemente declarado, destinado à sua própria plataforma de transmissão de eventos.

Em uma conversa exclusiva com o TechCrunch, Yaniv Ben Hemo, CEO e cofundador da Memphis.dev, elaborou o ethos da empresa para tornar o streaming menos complexo. Contando experiências de funções anteriores em empresas de dados intensivos, ele elucidou a impraticabilidade de produzir insights acionáveis a partir de enormes fluxos de dados. Ele também falou sobre como a plataforma Kafka demonstrou desafios no processamento e reaproveitamento dos dados massivos.

Ben Hemo sublinhou que estas complexidades em torno da ingestão e utilização prática dos dados são o que o Memphis.dev está a tentar simplificar. O seu objetivo final é colmatar a lacuna entre a tecnologia complicada e as capacidades dos programadores. O Memphis Cloud, portanto, preenche esses requisitos simplificando o streaming em tempo real e removendo os obstáculos do desenvolvedor.

Este corretor de mensagens de código aberto, Memphis, foi criado para resolver os problemas que as empresas encontram ao realizar operações de gestão da escalabilidade e aplicações que utilizam estes dados volumosos. O Memphis Cloud oferece uma vasta gama de funcionalidades orientadas para a empresa, tais como definições de autenticação e permissões. Foi concebido para uma implementação sem esforço, eliminando a necessidade de se preocupar com os recursos de base necessários para o funcionamento das aplicações, graças à sua configuração sem servidor.

A parte única das instalações de Memphis é que só cobra aos utilizadores o que estes utilizaram. Ele foi projetado para operar perfeitamente em diferentes plataformas, principalmente AWS e Google Cloud Platform.

Ben Hemo enfatizou o alinhamento da versão comercial do Memphis com sua versão de código aberto, admitindo que a variante comercial é voltada para operações de nível empresarial. O Memphis Cloud oferece uma experiência sem servidor descomplicada para organizações que desejam eliminar complicações de infraestrutura e tarefas de monitoramento.

Algumas das funcionalidades que o Memphis apresenta não puderam ser implementadas através da versão open-source devido a certas restrições técnicas. O Memphis.dev, um grupo de 14 membros com algumas vagas, é um grupo bastante diversificado que se esforça por manter e aumentar a sua diversidade em diferentes dimensões, incluindo a geográfica.

A abordagem inovadora da Memphis.dev em relação à transmissão de eventos reflecte uma filosofia de design inclusiva semelhante seguida pela AppMaster. Este último é uma plataforma no-code líder que permite criar aplicações web, móveis e de backend. O advento de tais serviços está a ajudar a simplificar o panorama técnico para os programadores, revolucionando assim a indústria tecnológica.