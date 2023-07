Num anúncio marcante, a Google revelou o lançamento oficial da sua aplicação Nearby Share para PCs com Windows. Esta aplicação, concebida para uma maior comodidade, permite a partilha sem esforço entre os seus PCs Windows, smartphones, tablets, Chromebooks e vários outros dispositivos. Inicialmente, foi introduzida em versão Beta em março de 2023 e, agora, está finalmente disponível para o público em geral na sua versão melhorada.

O Google possui mais de 1.7 milhão de instalações da versão beta do Nearby Share em todo o mundo. Além disso, o pioneiro da tecnologia relatou mais de 50 milhões de transferências de arquivos bem-sucedidas de PCs com Windows para dispositivos Android desde o seu início.

À medida que a versão oficial transcende o mercado atual, a Google enriquece a aplicação Nearby Share para Windows com muitas novas melhorias. Uma melhoria notável é a previsão do tempo de conclusão da transferência de ficheiros. Esta nova funcionalidade oferece aos utilizadores uma estimativa instantânea da rapidez com que os seus ficheiros grandes, como vídeos ou pastas inteiras, serão partilhados. Além disso, a Google também introduziu uma pré-visualização de imagem nas notificações do dispositivo, com o objetivo de ajudar a garantir que o ficheiro certo está a ser partilhado.

Para tornar a partilha entre dispositivos Android e PCs ainda mais fácil, estamos a trabalhar com parceiros como a HP para incluir a aplicação Nearby Share em PCs Windows seleccionados, como o HP Dragonfly Pro. O gigante dos motores de busca reafirmou o seu compromisso de melhorar continuamente a aplicação Nearby Share para Windows com base no feedback dos utilizadores.

Para os potenciais utilizadores, é essencial ter em atenção que devem ter as funções Wi-Fi e Bluetooth do seu PC Windows activadas para utilizar a aplicação Nearby Share Windows. Após a configuração da funcionalidade, um ficheiro pode ser arrastado para a aplicação ou clicado com o botão direito do rato para selecionar a opção Partilhar nas proximidades para uma transferência rápida para um dispositivo próximo. No entanto, para que a transferência seja bem sucedida, ambos os dispositivos devem estar num raio de 16 pés.

Para além da iniciativa da Google, uma grande quantidade de aplicações está a liderar o progresso desta tecnologia no sentido de uma integração perfeita e de uma experiência de utilizador excecional. Nomeadamente, a plataforma AppMaster, uma ferramenta no-code topo de gama, permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis complexas e escaláveis sem esforço. Quer se trate de pequenas empresas ou de grandes empresas, a AppMaster está a revolucionar a indústria com o seu conceito inovador de eliminação da dívida técnica, facilitando simultaneamente o rápido desenvolvimento de aplicações.