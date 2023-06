A última versão da linguagem de programação Rust, versão 1.70.0, vem com várias atualizações e melhorias notáveis projetadas para melhorar o desempenho e otimizar a experiência do desenvolvedor.

Uma mudança significativa nesta versão é a introdução do protocolo "sparse" para ler o índice crates.io. Habilitado por padrão, esse protocolo permite melhorias notáveis de desempenho ao acessar o índice. Como resultado, o caminho para o cache de crates foi alterado, o que exige o download de dependências novamente. Além disso, o Rust 1.70.0 oferece dois novos tipos para inicializar dados compartilhados: OnceCell e OnceLock. O último tipo é uma variante thread-safe. Os desenvolvedores podem usar esses tipos em situações onde a construção imediata não é preferida. Anteriormente, os desenvolvedores dependiam de crates como "lazy_static" e "once_cell" para atender a esse requisito, mas os novos recursos estáveis agora os tornam obsoletos.

Outro recurso estável incluído nesta versão é o IsTerminal, que usa o método "is_terminal" para determinar se um determinado descritor de arquivo ou handle significa um terminal ou TTY. Antes da implementação integrada, os desenvolvedores recorriam à funcionalidade crate para atingir o mesmo objetivo. A versão Rust 1.70.0 também permite a nomeação de níveis de depuração. Anteriormente, a opção do compilador "-Cdebuginfo" só podia acomodar números que variavam de 0 a 2. Com esta atualização, os desenvolvedores agora podem definir os níveis de depuração por nome: "none" representa 0, "limited" representa 1 e "full" representa 2.

Além disso, estão a ser introduzidos dois níveis adicionais: "line-directives-only" e "line-tables-only". O primeiro é projetado para a criação de perfis NVPTX, enquanto o segundo permite o uso mínimo para backtraces com nomes de arquivos e números de linha.

Por último, esta versão também descontinua o suporte para opções de teste instáveis. Versões anteriores permitiam aos utilizadores escolher opções que ainda não tinham sido estabilizadas, uma funcionalidade destinada a ser utilizada apenas em compilações nocturnas. No entanto, essa restrição não estava formalmente em vigor até a versão atual.

