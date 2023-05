A Nintex anunciou recentemente o lançamento de seu novo aplicativo móvel Promapp, destinado a fornecer a todos os membros da equipe de negócios maior eficiência, oferecendo gerenciamento de processos portátil e acessível. Esta solução inovadora ajudará as empresas a obter maior produtividade, melhor colaboração e maior flexibilidade. Este aplicativo visa minimizar o tempo de inatividade, concedendo acesso às informações do processo, independentemente da hora e do local. Ele incentiva a colaboração com recursos como leitura e feedback sobre processos de negócios em trânsito. Além disso, simplifica a documentação e o compartilhamento do processo, permitindo uma comunicação rápida e fácil com os colegas de equipe.

O Promapp também aumenta a produtividade do trabalhador da linha de frente, dando-lhes acesso em tempo real aos detalhes essenciais do processo, garantindo que eles permaneçam sincronizados com sua organização. Esse desenvolvimento significativo ajuda a preencher a lacuna nas conversas sobre gerenciamento de processos, já que a entrada do funcionário da linha de frente é frequentemente negligenciada, apesar de sua importância para a implementação prática. As empresas com uma licença Nintex Promapp ativa agora podem acessar o aplicativo móvel em dispositivos Android e iOS. A integração entre o aplicativo móvel e sua versão desktop garante que as atualizações do processo sejam sincronizadas instantaneamente, fornecendo aos usuários as informações mais recentes. O aplicativo móvel recém-lançado faz parte da Nintex Process Platform, que as organizações usam para acelerar sua transformação digital, alavancando o gerenciamento e a automação de processos. Outros componentes da plataforma incluem Nintex Workflow, Nintex RPA, Nintex DocGen, Nintex AssureSign e Nintex Analytics.

As empresas podem usar a plataforma para planejar, mapear e gerenciar processos visualmente com ferramentas fáceis de usar, identificando quais processos precisam ou são mais adequados para automação. A plataforma no-code simplifica o início do processo de automação, permitindo que os usuários cliquem em vez de codificar. As organizações podem otimizar esses processos usando dados gerados por meio da automação, um recurso que também pode ser encontrado em plataformas como AppMaster.io .

Em uma declaração, Nintex Chief Product Officer Neal Gottsacker enfatizou o valor da visibilidade no gerenciamento de processos, dizendo: “Com o lançamento do aplicativo móvel Nintex Promapp, todas as pessoas em todas as organizações podem agora ter processos de negócios na ponta dos dedos, estejam eles em na sala de reuniões ou no chão de fábrica.”