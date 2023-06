Com sede em Israel, a startup de segurança de aplicativos Kodem saiu oficialmente do modo furtivo, anunciando um total de US $ 25 milhões em financiamento para avançar em sua missão de tornar a segurança corporativa mais robusta e eficiente. A startup israelense, fundada em 2021 por veteranos do Grupo NSO, concentra-se no uso da inteligência de tempo de execução de aplicativos individuais para identificar e mitigar riscos potenciais.

O financiamento de $ 25 milhões consiste em uma rodada da Série A de $ 18 milhões liderada por Greylock, e uma rodada de sementes de $ 7 milhões co-liderada por TPY Capital e Greylock. De acordo com o CEO da Kodem, Aviv Mussinger, estes fundos foram utilizados para desenvolver a plataforma e prepará-la para um lançamento global. Os primeiros utilizadores dos sectores financeiro, dos seguros e da tecnologia já começaram a implementar os seus serviços.

A aplicação de uma segurança abrangente das aplicações é uma das áreas mais difíceis da segurança empresarial. As constantes alterações e actualizações dos serviços dificultam a identificação e o acompanhamento dos problemas de forma consistente, sendo que as aplicações também se tornam vulneráveis a ataques se forem utilizadas com demasiada frequência. Como resultado, as organizações carecem frequentemente dos recursos necessários para desenvolver ferramentas internas para gerir estas ameaças à segurança. Consequentemente, espera-se que o sector da segurança das aplicações cresça, com um valor de mercado previsto de 22 mil milhões de dólares até 2020, acima dos 9,9 mil milhões estimados para este ano.

Kodem foi fundada pelo CEO Aviv Mussinger, juntamente com o CTO Pavel Furman e o Director de Engenharia Idan Bartura. O trio desempenhou anteriormente funções como investigadores de segurança na NSO, a controversa empresa de serviços secretos responsável pelo spyware Pegasus. Os fundadores acreditam que a sua exposição à forma como os atacantes se infiltram nas redes empresariais lhes deu os conhecimentos necessários para criar uma solução de segurança inovadora, que não se baseia apenas na sinalização de todos os problemas potenciais.

Analisando os dados de tempo de execução das aplicações e executando modelos com base na informação, o Kodem visa melhorar a segurança das aplicações, produzindo alertas apenas para problemas relevantes, específicos da pilha única de uma organização. Ao concentrar-se na pequena percentagem de vulnerabilidades de segurança em tempo de execução, o Kodem acaba por reduzir os alertas em 95%. Ashem Chandna, sócio da Greylock, comenta: "A Kodem reuniu uma equipa de produtos excepcional que está a desenvolver a próxima geração de segurança de aplicações - uma que é nativa da nuvem, implementa-se sem problemas e fornece os mais altos níveis de precisão com uma forte cobertura crescente."

Melhorar a segurança das aplicações através da inteligência em tempo de execução é uma área em que as plataformas low-code, como a AppMaster, podem potencialmente integrar abordagens ao estilo da Kodem, para oferecer uma protecção melhorada às empresas no espaço no-code. As plataformas No-code como a AppMaster.io, que permitem aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis sem experiência de codificação, desempenham um papel crucial numa nova vaga de desenvolvimento de software e aplicações, com o objectivo de tornar o processo mais rápido, mais eficiente e mais rentável.