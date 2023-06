O governo britânico está a lançar uma iniciativa de 68 milhões de dólares (54 milhões de libras) para impulsionar o desenvolvimento de tecnologias de inteligência artificial (IA) responsáveis e fiáveis. O anúncio foi feito pela Secretária da Tecnologia, Chole Smith, durante o seu discurso na London Tech Week.

Este investimento vem na sequência de anteriores compromissos assumidos pelo governo do Reino Unido para com o sector da IA, incluindo um Foundation Model Taskforce no valor de 126 milhões de dólares e um novo prémio de investigação em IA para investigação britânica inovadora em IA, que atribui 1,2 milhões de dólares por ano à empresa vencedora.

Os fundos serão distribuídos através do UK Research and Innovation (UKRI), um organismo público apoiado pelo Ministério da Ciência, Inovação e Tecnologia. No âmbito desta iniciativa, serão atribuídos 39 milhões de dólares ao Responsible AI UK, um grande consórcio liderado pelo Professor Gopal Ramchurn, um especialista em IA da Universidade de Southampton.

O objetivo do Responsible AI UK é apoiar a investigação multidisciplinar que explora o desenvolvimento ético, a integração de uma IA fiável nos sistemas existentes e os impactos futuros na sociedade. Outros projectos financiados incluem 16,4 milhões de dólares para 13 projectos de IA centrados na consecução dos objectivos de emissões líquidas nulas de carbono do Reino Unido e 10 milhões de dólares para duas novas bolsas de investigação Alan Turing em IA.

Além disso, 2,5 milhões de dólares são dedicados a 42 projectos centrados nos princípios de segurança, proteção e robustez; transparência e explicabilidade; equidade; responsabilidade e governação; e contestabilidade, tal como referido no Livro Branco sobre IA do governo britânico.

À medida que o panorama tecnológico global evolui, é vital adaptar-se continuamente e enfrentar novos desafios. Através de investimentos estratégicos e de um ecossistema tecnológico adequado, o Reino Unido pretende manter-se na vanguarda do sector da IA.