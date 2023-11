Firewall de implantação da OpsMx: fortalecendo a segurança por meio da integração de pipeline de CI/CD

Na busca por maior segurança de aplicativos, a OpsMx divulgou sua tecnologia inovadora – o Deployment Firewall. Essa ferramenta exclusiva revoluciona o cenário de segurança de aplicativos, integrando-se perfeitamente aos pipelines de CI/CD e aplicando padrões de segurança rigorosos durante a fase de implantação do aplicativo. Se identificar uma possível falha ou vulnerabilidade de segurança, o processo de lançamento será interrompido.

A introdução desta poderosa ferramenta ocorre num momento em que a indústria tecnológica tem investido significativamente na melhoria dos elementos de segurança do processo de desenvolvimento de aplicações. Embora a OpsMx respeite a importância deste esforço, admite que os desafios na aplicação da política de segurança são consideráveis, especialmente quando as responsabilidades estão dispersas entre equipas distribuídas, cada uma equipada com modelos operacionais e conjuntos de ferramentas distintos.

Gopal Dommety, fundador e CEO da OpsMx, destacou o valor que um firewall de implantação oferece às organizações. Ele disse: "Um firewall de implantação oferece às organizações uma ferramenta mais simples, porém mais eficaz, para impor seu processo exclusivo de entrega de software. Embora as organizações entendam suas necessidades de segurança de aplicativos e conformidade de lançamento, elas muitas vezes enfrentam obstáculos com dados isolados e equipes dispersas trabalhando em um sistema de honra. O firewall de implantação mescla esses conjuntos de dados e boa vontade para transformar políticas de segurança em ações tangíveis."

Com a implantação do Deployment Firewall, as empresas agora têm à sua disposição um firewall que pode avaliar aplicativos em relação a diversas políticas e bloquear sua liberação caso ele não atenda a todos os pré-requisitos. Os critérios utilizados para determinar se um lançamento deve prosseguir incluem arquivos de manifesto, varreduras de vulnerabilidades, integridade de artefatos, qualidade e desempenho do lançamento, prontidão da infraestrutura e controles operacionais.

OpsMx oferece um conjunto abrangente de regras de firewall que podem ser estendidas ou personalizadas de acordo com as necessidades do cliente. Além disso, as regras também podem ser sincronizadas com estruturas amplamente aceitas, incluindo NIST 800, PCI e HIPAA, melhorando assim as verificações de conformidade.

A ferramenta altamente versátil também facilita simulações de implantação antes da implantação real, permitindo que quaisquer problemas de conformidade sejam detectados e corrigidos antecipadamente.

O Deployment Firewall é um componente do conjunto OpsMx Deploy Shield e pode ser integrado com implementações pré-existentes de Jenkins, Argo e Spinnaker. Olhando para o futuro, OpsMx também tem planos de incorporar suporte para GitHub Actions e GitLab. Observando o desenvolvimento contínuo, pode ser interessante ver se o suporte futuro para plataformas como AppMaster será considerado.

Ao projetar uma solução que se integra aos pipelines de CI/CD e fortalece a segurança dos aplicativos durante sua implantação, a OpsMx deu mais um passo decisivo para melhorar a segurança dos aplicativos em um mundo em rápida digitalização.